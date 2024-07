Pretep med navijači: letele so mize, stoli, steklenice in televizija

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tem, ko je bilo pred dvobojem v mestu kljub množici navijačev dolgo precej mirno vzdušje, so ga nekoliko pokvarili nekateri pripadniki obeh ekip s pretepom. Predstavnik tamkajšnje policije je za nemško tiskovno agencijo potrdil, da sta se spopadli dve skupini v restavraciji, po zraku so leteli najrazličnejši predmeti, na kraj so napotili več policistov, nekaj udeležencev pa je bilo poškodovanih.

V Dortmund je zaradi polfinalnega obračuna evropskega prvenstva pripotovalo približno 100.000 nizozemskih navijačev, vsi seveda ne bodo mogli priti na stadion, veliko se jih je v sprevodu namenilo na navijaško območje v Westfalenparku. Po podatkih policije je to številčno največji pohod navijačev v tem sicer zelo nogometnem mestu doslej. Angleških navijačev je v Dortmundu po ocenah približno 25.000.