Prvi strelec Eura v preteklosti zavrnil Messija in Barcelono

Španski ofenzivni vezist Dani Olmo na začetku letošnjega evropskega prvenstva ni imel mesta v začetni enajsterici furije. Minute, ki mu jih je namenil španski selektor Luis de la Fuente, je 26-letnik odlično izkoristil, v izločilnem delu tekmovanja pa se je na vseh treh tekmah podpisal pod zadetek in pridobil mesto v udarni postavi. Kako pa je Olmo prišel do vpoklica v špansko izbrano vrsto?

Dani Olmo v dresu španske reprezentance. FOTO: AP icon-expand

Dani Olmo je začel trenirati nogomet že pri treh letih, največ zaslug za to pa gre njegovemu očetu, ki je bil v preteklosti nogometaš in trener. Pri osmih letih se je iz lokalnega kluba preselil k Espanyolu, tam pa je ostal vsega eno leto, saj ga je v svoje vrste hitro zvabila Barcelona. Kako je zavrnil Messija? Špancu je bil od prvega dotika z žogo na prvem mestu nogomet. Pri osmih letih je imel možnost, da spozna Lionela Messija, ki je bil idol številnih njegovih vrstnikov, a Olmo se za to ni zmenil. "Hej Dani, tukaj je Messi. Lahko se slikamo z njim," je med igro z žogo zaklical eden izmed njegovih prijateljev, Olmo pa je odvrnil, da bo raje naprej treniral. To dejanje je zgolj ena izmed stvari, ki potrjuje, da je bil res predan temu, da nekega dne on postane nogometaš, po katerem se bodo otroci zgledovali.

Dani Olmo v dresu Dinamo Zagreba. FOTO: AP icon-expand

Zapustil Barcelono in se preselil v Zagreb Olmo je veljal za enega izmed največjih talentov La Masie. Kljub svojemu talentu in dejstvu, da je bil najboljši posameznik svoje generacije, je hitro spoznal, da v članski ekipi Barcelone ne bo dobil priložnosti za dokazovanje. Takrat je v njegovo življenje prišel hrvaški nogometni agent Andy Bara in najstniku predlagal, da se preseli v Zagreb in okrepi vrste Dinama. Redkokdo je verjel, da bo do tega res prišlo, saj so Olma že takrat spremljali številni evropski nogometni velikani. Olmu je bila zaradi hrvaških korenin po mamini strani ideja všeč, Bara je sklical sestanek s takratnim direktorjem hrvaškega velikana Zdravkom Mamićem in hitro je prišlo do prestopa, ki je šokiral celotno nogometno Evropo. "Ne bodi neumen. V ponedeljek je trening," so Olmu sporočili iz Barcelone. Mladi Španec je to preslišal, blaugrana pa je nekaj dni kasneje Dinamu želela plačati odškodnino za Olmov povratek v Katalonijo, a neuspešno. "V Dinamo nisem odšel zaradi denarja, ampak zaradi projekta kluba. Pri 16 letih sem lahko igral na profesionalni ravni z izkušenimi nogometaši. Dinamo me je naredil v nogometaša, kakršen sem danes," je o svojem obdobju na Hrvaškem povedal Olmo. Da je bila to res dobra odločitev, potrjuje tudi dejstvo, da se je istočasno iz Dinama v Barcelono preselil Alen Halilović, ki so ga mnogi označevali za hrvaškega Messija. Slednji se v Španiji ni znašel, danes pa si kruh služi na Nizozemskem pri Fortuni Sittard. Olmo je na drugi strani pri 16 letih debitiral v članski ekipi Dinama in bil štiri leta kasneje izbran za najboljšega nogometaša hrvaškega prvenstva.

Dani Olmo v dresu zagrebškega Dinama na tekmi Lige prvakov proti Manchester Cityju. FOTO: AP icon-expand

Briljantne predstave na evropskem prvenstvu Po petih letih v Zagrebu se je leta 2020 za slabih 30 milijonov evrov preselil v Nemčijo k Leipzigu in nadaljeval z izpopolnjevanjem svojega nogometnega znanja. V zadnjih letih so mu nekaj težav povzročale poškodbe, kljub temu pa se je razvil v vrhunskega nogometaša in si s svojimi predstavami prislužil vpoklic v špansko izbrano vrsto za evropsko prvenstvo. Ne glede na to, da na hrbtu reprezentančnega dresa nosi kultno desetico, je turnir začel na klopi. Na prvi tekmi proti Hrvaški je odigral 32 minut, drugi obračun proti Italiji pa je v celoti pospremil s klopi. Na tretji in hkrati zadnji tekmi skupinskega dela, ko so imeli Španci napredovanje že zagotovljeno, je selektor Luis de la Fuente spočil prvokategornike, Olmo pa je posledično odigral skoraj celoten obračun proti Albaniji in asistiral pri edinem zadetku na tekmi.

Dani Olmo na evropskem prvenstvu. FOTO: AP icon-expand

V osmini finala so se Španci pomerili proti Gruzijcem, Olmo je v igro vstopil v 51. minuti in dobre pol ure kasneje zabil za končnih 4:1. Četrtfinale jim je prinesel težko nalogo proti Nemcem, španska desetica je tekmo vnovič začela na klopi, v igro pa vstopila že po osmih minutah, ko je zaradi poškodbe zelenico zapustil Pedri. Olmo je na tej tekmi zabil za 1:0, gostitelji evropskega prvenstva so nato izid poravnali, furija pa se je po podaljških, ko je po podaji Olma zadel Mikel Merino, uvrstila med štiri najboljše reprezentance stare celine. Polfinalni obračun so boljše otvorili Francozi in po devetih minutah povedli preko Randala Kola Muanija. Španci so se po tem, ko so se znašli v zaostanku, hitro pobrali, za izenačenje je zadel mladi Lamine Yamal, Olmo pa je v 25. minuti zabil še na tretji zaporedni tekmi in Španijo poslal v finale evropskega prvenstva.

Statistika Danija Olma na evropskem prvenstvu. FOTO: Sofascore.com icon-expand