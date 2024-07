Rabiot podcenjeval Yamala, 16-letnik odgovoril z evrogolom in provokacijo

Adrien Rabiot in Lamine Yamal na tekmi med Francijo in Španijo.

Na novinarski konferenci pred prvim polfinalom letošnjega evropskega prvenstva med Francijo in Španijo je Adrien Rabiot med drugim spregovoril tudi o mlademu španskemu dragulju Laminu Yamalu. "Igranje v polfinalu velikega tekmovanja mu zna predstavljati velik izziv. Na nas je, da pritisnemo nanj in ga spravimo izven cone udobja. Če bo želel priti do finala evropskega prvenstva, bo moral pokazati veliko več, kot do tega trenutka," je pred tekmo dejal 29-letnik.

Yamal, ki se je do polfinala podpisal pod tri asistence, je pred tekmo na Instagramu zapisal: "Premikaj se v tišini, govori le, ko je čas za šah-mat."