Mijatović: V Münchnu bo veliko več kot 20 tisoč Slovencev

"20 tisoč jih bo na stadionu. V mestu bo še veliko več ljudi. Navijači so reprezentanco vzeli za svojo in jo bodo podpirali do zadnjega trenutka," je napovedal Radenko Mijatović .

Številke, natančno koliko Slovencev si bo na Allianz Areni ogledalo tekmo s Srbijo so različne. Uradno je Sloveniji pripadlo 12 tisoč vstopnic. Napovedi se gibljejo med 15 in 20 tisoč navijači, prvi mož NZS pa je prepričan, da bo v prestolnico Bavarske pripotovalo še več rojakov.

Tudi sam bo srečanje spremljal v živo, z reprezentanco je bil že v Stuttgartu. "Reprezentanca je zahtevno uvodno tekmo odigrala zelo dobro. Po manjši dominanci Danske v prvih 20 minutah so fantje pokazali, da premorejo kakovost in ustrezen pristop. Na koncu se je razpletlo neodločeno, kar je po mojem mnenju najbolj pravično, ampak tudi če bi zmagali, ne bi bilo nezasluženo," je komentiral razplet nedeljskega obračuna.

Slovenski reprezentanti so se po že omenjenem obračunu vrnili v bazo v Wuppertalu, dan pred tekmo pa bodo z letalom poleteli proti Münchnu in noč preživeli v enem od tukajšnjih hotelov. "Potrebno je zagotoviti ustrezne pogoje, da se fantje počutijo v redu in na igrišču dajo to, kar so sposobni," je še dodal Mijatović.

Tako kot pred prvo tekmo Slovenci tudi tokrat ne bodo trenirali na zelenici Allianz Arene, saj so zadnji trening opravili kar v Wuppertalu. Pred tekmo jih čakajo zgolj še medijske dolžnosti, poznopopoldanske novinarske konference se bo poleg selektorja udeležil še Petar Stojanović.