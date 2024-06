Bizarna napaka Turkov za lagodno vodstvo Portugalske (0:2)*

V drugem krogu skupine F se v Dortmundu merita reprezentanci Turčije in Portugalske, zmaga na obračunu pa že prinaša prvo mesto v skupini. Turki so v dvoboj krenili brez Arde Gülerja, ki je bil na uvodnem dejanju ob zmagi proti Gruziji izbran za najboljšega igralca tekme. Portugalce je v vodstvo popeljal Bernardo Silva, sledila pa je bizarna napaka v turški obrambi in avtogol Sameta Akaydina (0:2)*.