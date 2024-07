Gakpo Nizozemce hitro popeljal v vodstvo *0:1

Romunija je eno izmed večjih presenečenj letošnjega Eura saj se je v izločilne boje uvrstila kot zmagovalka skupine E. Varovanci Edwarda Iordanescuja so v uvodnem krogu skupinskega dela z visokih 3:0 premagali Ukrajino nato z 2:0 izgubili z Belgijo, za konec pa odigrali še 1:1 s Slovaško. Na drugi strani so se Nizozemci z enakim številom točko kot Romuni (4) prebili v izločilne boje kot tretjeuvrščena reprezentanca skupine D. Tulipani so premagali Poljsko z 2:1, brez zadetkov remizirali s Francijo ter izgubili z Avstrijo s 3:2.