Ronaldo prvi s šestimi EP, Pepe najstarejši nogometaš z nastopom

Portugalski nogometni reprezentant Pepe, ki je začel tekmo prvega kroga skupine E na evropskem prvenstvu v Nemčiji proti Češki, je postal najstarejši nogometaš z nastopom na prvenstvu stare celine. Pepe je star 41 let in 113 dni. Za nov mejnik v karieri pa je poskrbel tudi Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi nastopil na šestem EP. Portugalci so dvoboj s Čehi dobili po preobratu in z golom v sodnikovem podaljšku (2:1).