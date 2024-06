S kom v osmini? Če izmed tretjeuvrščenih odpade Madžarska, gremo na Portugalsko

Med potencialnimi tekmeci Slovenije je Portugalska, ki je osvojila prvo mesto v skupini F. Slovenija bi te tekmece dobila, če izmed tretjeuvrščenih odpade Madžarska. Igrali bi v Frankfurtu 1. junija ob 21. uri. Izmed tretjeuvrščenih namreč v izločilne boje napredujejo štiri najboljše reprezentance. To se določa po točkah, nato gol razliki in še nazadnje disciplinskem kriteriju.

'Slovenija je majhna, ampak ima veliko srce, to smo dokazali'

Trenutno so najboljše tretjeuvrščene reprezentance Nizozemska s štirimi točkami, Slovenija, Slovaška (skupina E) in Madžarska pa s tremi. Iz nadaljnjih bojev je izpadla Hrvaška, ki je bila tretja v skupini B z dvema točkama.

Slovenija vs Anglija (tekma)

Če pa bi Madžarska, kot piše STA, na koncu ohranila vodstvo pred tretjeuvrščeno v skupini F, kjer je Češka trenutno z eno točko, ali pa bi zaradi razlike v danih in prejetih zadetkih prehitela tretjeuvrščeno iz skupine E, bi Slovenijo čakal dvoboj z zmagovalko skupine E. To je lahko katera koli ekipa izmed trenutno štirih reprezentanc, ki imajo vsaka tri točke (Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina). V tem primeru bi Slovenija igrala v Münchnu 2. julija ob 18. uri.