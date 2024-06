Kralj reprezentančnih turnirjev Shaqiri poravnal izid (1:1*)

Tekma se je začela precej mirno, Škoti pa so si nato v 13. minuti iz protinapada pripravili prvo nevarno priložnost na obračunu in prišli do vodstva. Iz roba kazenskega prostora je sprožil Scott McTominay, žogo pa je v mrežo preusmeril branilec nasprotne ekipe Fabian Schär. Škotsko vodstvo pa ni trajalo dolgo, saj si je v 26. minuti napako privoščil Anthony Robinson, Xherdan Shaqiri pa je prebral njegovo namero in z neverjetnim strelom iz prve premagal nemočnega Angusa Gunna ter še enkrat več dokazal, da je rojen za reprezentančni nogomet.

Švicarji so bili prepričani, da so nekaj minut kasneje prišli do popolnega preobrata, zadetek Dana Ndoya pa zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan. Ekipi sta si v končnici prvega polčasa ustvarili še nekaj polpriložnosti, rezultat pa se do odmora ni spremenil.