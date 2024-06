Nova bleda predstava Anglije, Slovaki na odmor s prednostjo (0:1)*

Začetni postavi Anglije in Slovaške:

Angleži so za razlikovanje med Slovenijo in Slovaško potrebovali navodila

Angleži se niso odzvali na opozorilne strele Slovakov, ki so to izkoristili in v 25. minuti povedli preko Ivana Schranza.