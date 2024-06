Se lahko Slovenci kot prvi z dvema točkama prebijejo v osmino finala?

Na 16 evropskih nogometnih prvenstvih se še nikoli ni zgodilo, da bi katera izmed reprezentanc napredovala iz skupinskega dela zgolj z dvema točkama. Vendar to ni nemogoče, takšen razplet bi se namreč lahko pripetil tudi Slovencem, ki so doslej zbrali prav dve točki.

Predstavnika slovenske lige Žan Karničnik in Timi Max Elšnik sta spisala zadetek proti Srbiji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Mogoči razpleti ob morebitnem porazu s favoriziranimi Angleži Slovenski reprezentanci se v skupini C obetajo različni razpleti, ki bi jim omogočili napredovanje kljub morebitnemu porazu proti favorizirani Angliji. V skupini A se za tretje mesto borita Madžarska in Škotska. Najugodnejši izid za Slovenijo bi bil remi, saj bi v tem primeru imela Škotska kot tretjeuvrščeno moštvo le dve točki, pri čemer bi zaradi visokega poraza proti Nemčiji (5:1) imela precej slabšo razliko v golih kot Slovenci.

Tudi v skupini B se odpirajo možnosti za Slovenijo. Tako Hrvati kot Albanci so doslej zbrali le po eno točko, v zadnjem krogu pa jih čakata zahtevna nasprotnika – Italija oziroma Španija. Če bi obe moštvi izgubili, bi tretjeuvrščeno moštvo skupine B imelo le eno točko, kar je seveda manj od dosežka Slovenije. V skupinah D in E ni več možnosti, da bi imeli tretjeuvrščeni moštvi dve točki ali manj. So pa ta vrata še vedno odprta v skupini F. Tudi tam namreč obstaja možnost, da bi imelo tretje moštvo le eno točko, saj sta Češka in Gruzija doslej vknjižili remi ter poraz, v zadnjem krogu pa ju čakata Turčija oziroma Portugalska. Za napredovanje Slovenije se morata uresničiti mogoča razpleta dogodkov v dveh izmed treh skupin (A, B in F). Poleg tega je pomembna tudi tekma med Srbijo in Dansko, ki lahko Slovence izrine na zadnje, četrto mesto v skupini C. Prav tako pa morebiten poraz z Anglijo ne bi smel biti previsok. Lestvica tretjeuvrščenih moštev po dveh odigranih krogih:

Lestvica tretjeuvrščenih ekip FOTO: Sofascore.com icon-expand

Remi z Anglijo nam ne zagotavlja preboja, nam pa na široko odpre vrata do osmine finala Če bi se Slovenija in Anglija razšli z remijem, bi Slovenci zagotovo zasedli drugo ali tretje mesto v skupini C. Če na tekmi med Dansko in Srbijo ne bo prišlo do remija, bo Sloveniji pripadlo tretje mesto.

Položaj nekoliko bolj zaplete remi med Danci in Srbi, potem bi o tem, ali bo druga Danska ali Slovenija, odločalo število doseženih zadetkov. A tudi to je lahko povsem izenačeno, zato lahko o neposrednem potniku v osmino finala odloči disciplinski točkovnik, kjer manj točk prinaša boljši položaj. Tudi v tem pogledu pa sta po dveh tekmah Slovenija in Danska izenačeni s štirimi točkami.

Disciplinski točkovnik vrednoti rumeni karton z eno točko, rdeči karton pa s tremi točkami.

Če bi Slovenci končali na tretjem mestu s tremi točkami, bi potrebovali še dva izmed petih naslednjih pogojev: remi med Madžarsko in Škotsko ali pa zmago Madžarov, poraz Albanije proti Španiji, poraz Avstrije proti Nizozemski, brez remijev v zadnjem krogu skupine E (Ukrajina – Belgija, Slovaška – Romunija) ter poraz Gruzije proti Portugalski. Jasno pa je, da nam zmaga nad zvezdniško zasedbo Anglije zagotovo prinaša zgodovinski preboj med 16 najboljših evropskih reprezentanc. Slovenski navijači seveda upajo na najboljši mogoči razplet, medtem ko se slovenski nogometaši v Wuppertalu pripravljajo na torkove odločilne trenutke na zelenici.