Statistika po skupinskem delu: Šešku namerili najvišjo hitrost

V skupinskem delu je največ pretekel Albanec Ylber Ramadani (37,5 km), sledita pa mu Italijan Nicolo Barella in Čeh Tomaš Souček (oba 37 km). Slovenski vezist Adam Gnezda Čerin je po pretečenih kilometrih na šestem mestu, na tekmah proti Danski, Srbiji in Angliji je pretekel 35,2 kilometra.

Med najhitrejšo deseterico so se znašli še Danec Rasmus Hojlund (35,5 km/h), Portugalca Rafael Leao (35,4 km/h) in Nuno Mendes (35,2 km/h), Nizozemec Jeremie Frimpong (35,2 km/h), Čeh David Jurašek (35,1 km/h), Francoz Kylian Mbappe (35 km/h) ter Škot Kieran Tierney (35 km/h).

Med deseterico najbolj aktivnih tekačev so še Albanec Kristjan Asllani , Madžar Andras Schafer , Čeh Vladimir Coufal , Švicar Granit Xhaka , Belgijec Timothy Castagne in Italijan Riccardo Calafiori .

Dvomestno število strelov imajo tudi Mbappe, Kai Havertz , Aleksandar Mitrović in Christian Eriksen , vsi z izjemo srbskega napadalca pa so že zatresli mrežo na letošnjem Euru. V slovenskem taboru je sedemkrat streljal Andraž Šporar .

V prvi sedmerici so zgolj Italijani in Nemci (Jonathan Tah, Barella, Calafiori in Jorginho), potem pa sledita Angleža John Stones ter Kyle Walker ter Ukrajinec Mikola Matvijenko. Pri Slovencih je največ podaj izviralo iz nog Gnezde Čerina (106) in Karničnika (100).

Branilcem največ težav povzročala Dembele in Doku

V preigravanjih sta bila najbolj razpoložena Francoz Ousmane Dembele in Belgijec Jeremy Doku, oba sta 22-krat uspešno preigrala nasprotne nogometaše. Zgolj enkrat manj je to uspelo Gruzijcu Kvichi Kvaratskhelii, ki je ob tem izsilil tudi največ prekrškov. Pri vrhu so še Nemec Jamal Musiala, Švicar Ndoye, Španec Lamine Yamal, Anglež Bukayo Saka, Turek Kenan Yildiz in Portugalec Leao.

Med Slovenci je devet preigravanj zabeležil Petar Stojanović, šest pa Karničnik.