Skupina D: Nizozemska - Avstrija 0:1*, Francija - Poljska 0:0*

Nogometno evropsko prvenstvo v Nemčiji je pred zadnjim krogom skupinskega dela. V tem mora pasti še veliko odločitev, tudi to, ali bo Slovenija pod vodstvom selektorja Matjaža Keka po torku in tekmi z Angleži potovala domov ali bo podaljšala bivanje v svoji bazi v Wuppertalu. Zelo zanimivo je in bo v skupini D, kjer lahko prav vse reprezentance napredujejo v izločilne boje. Avstrija je s hitrim golom že presenetila favorizirane Nizozemce. V obračunu Francozov in Poljakov mreži mirujeta (0:0).