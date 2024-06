Slovaki do zgodnjega vodstva proti Belgijcem (0:1*)

Prva priložnost na tekmi je pripadla favoriziranim Belgijcem. Po desni strani je žogo do slovaškega kazenskega prostora popeljal Jeremy Doku in jo podal do Kevina De Bruyneja, slednji pa jo je podaljšal do Romeluja Lukakuja, ki je nastreljal Martina Dubravko. Ta se je v nadaljevanju izkazal še z eno obrambo, Slovaki pa so v sedmi minuti iz prve priložnosti prišli do zadetka. Belgijski vratar Koen Casteels je najprej obranil strel Juraja Kucke, odbitek pa je v mrežo pospravil Ivan Schranz.