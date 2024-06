Ukrajina do izenačenja proti Slovaški (1:1*)

Slovaška reprezentanca je hitro po začetku tekme pritisnila proti vratom Anatolija Trubina, ki je v ukrajinskem golu zamenjal Andrija Lunina. Med 10. in 17. minuto so trikrat resno zapretili in bili nato nekaj trenutkov kasneje za napadalno usmerjeno igro nagrajeni. Lukaš Haraslin je v kazenskem prostoru našel Ivana Schranza, ta pa je z drugim golom na prvenstvu poskrbel za vodstvo Slovaške.

Ukrajinci so se po tem, ko so se znašli v zaostanku, uspeli pobrati in bili v 34. minuti blizu izenačenja. Do strela je prišel Oleksandr Tymchyk, njegovo slavje pa je preprečila vratnica. V končnici prvega polčasa smo na vsaki strani videli še po eno priložnost, Slovaki pa so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

Drugi polčas se je začel po željah Ukrajincev, ki so v 54. minuti izenačili. Oleksandr Zinchenko je s predložkom v kazenskem prostoru našel Mykolo Shaparenka, ki je z natančnim strelom poravnal izid.