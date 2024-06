Slovenci bi se slikali z njimi, veseli so jih bili tudi Srbi

"Če gredo oni naprej, gremo vsi naprej," se pred odločilno tekmo z Anglijo nasmeji uniformirani slovenski policist. Ki pa pri zagotavljanju varnosti ne skrbi na domačih ulicah, ampak v samem srcu Nemčije. "Že na začetku so nam povedali, da smo tukaj, dokler je naša reprezentanca," pravi Blaž Papež iz policijske postaje Črnomelj. V družbi nemških kolegov že ves čas nogometnega prvenstva na ulici Stuttgarta, Münchna in Kölna skrbi za blagostanje slovenskih navijačev, skupaj jih usmerjajo in jim nudijo kakršnokoli pomoč, ki so potebujejo.

Z njim so še trije Slovenci, sestanemo pa se na železniški postaji Köln Messe/Deutz, ki leži v neposredni bližini navijaške cone Tanzbrunnen, kjer bo danes popolnde slovenske navijače na odru v živo razvnela Siddharta.

Grega Zalokar sicer dela na slovenjegraški policijski postaji, Jurgen Božič na sevniški, Jan Blažič pa na kranjskogorski. Vsi so se prijavili na objavljeni razpis in nato bili izbrani na podlagi opravljenega razgovora. Papež se je za odhod v Nemčijo odločil zaradi nove delovne izkušnje, kot pravi, ugaja mu delo v mednarodnem okolju. Je namreč tudi del Frontexove mreže, naloge je opravljal že v Grčiji in Albaniji.

Policist Blaž Papež v Kölnu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Največ črnila je bilo prelitega o romanju navijačev v München, o tem bavarskem mestu je tudi največkrat tekla beseda med navijači. "Bom rekel, da ja, vendar smo bili nazadnje kar zadovoljni s končnim izkupičkom, da je bilo vse tako, kot bi moralo biti. Manjše nevrečnosti so bile sicer na vhodih v postajo podzemne železnice, saj se je z osrednjega trga Marienplatz proti stadionu odpravila velikanska množica navijačev. Vsi so se nagnetli na kup, zato smo morali tudi zapirati vhode," je pojasnil.

"Pomagali smo pri komunikaciji, pozivali preko zvočnika in jih preusmerjali tudi na druge postaje, kot so bila navodila nemške policije," je dodal. "Ni se dalo dihati, preusmerjali smo predvsem družine z majhnimi otroki, saj je bilo kar malo nevarno, ko se je nagnetlo," se spominja sogovornik.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

















Kako pa so se nanje odzvali slovenski navijači? Policiske in navijaške sile se v nogometnem svetu namreč pogosto znajdejo na okopih. "Pravzaprav smo se počutili kot nekakšna atrakcija," se smeji Papež. "Velikokrat so nas ogovorili predvsem zato, ker so se želeli slikati z nami. Rekel bi, da smo kar veseli, da smo tukaj," je opisal, kako je slovenske navijače razveselil pogled na našitek Slovenske policije in zastavico nad njim sredi Nemčije.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik















Rojakom so pomagali tudi v praksi, največkrat so potrebovali asistenco pri usmerjanju. "Denimo en gospod se je izgubil, imel je popolnoma prazno baterijo na telefonu, jaz pa sem imel pri sebi prenosni polnilnik in sem mu ga posodil, da je lahko poklical, da so ga prišli iskat, saj res ni vedel, kje je," je dodal.

Po pomoč k policistom FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Veseli so jih bili tudi Srbi, Nemci pa hvaležni V München je denimo iz Slovenije pripeljal tudi navijaški vlak, ki so ga pričakali tudi štirje uniformirani slovenski policisti. "Po megafonu so jim dajali navodila in jih usmerjali na pravo pot, da se ne izgubijo. Da jih na glavni železniški postaji sredi Münchne nekdo usmerja v slovenskem jeziku, so navijači zelo dobro sprejeli. Ker v tistem trenutku ni bilo srbskih policistov, so se pa potrudili še v srbskem jeziku, da je šlo to lažje. Nemška zvezna policija, pod katero oni sodijo tukaj, je bila zelo zadovoljna, so se tudi posebej zahvalili," pravi Peter Voršič, ki doma dela v okviru Generalne policijske uprave (GPU), zdaj v času evropskega nogometnegam prvenstva pa deluje v IPCC-ju, mednarodnem koordinacijskem centru policijskih sil oziroma vseh varnostnih ogranov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti na Euru. Odpeljali smo se v Neuss, ki leži severno od Kölna, v bližini Düsseldorfa.

Slovenska miza v komandnem centru. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Namen je izmenjava operativnih podatkov in informacij, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti direktno med policijskimi strokovnjaki. Na tak način se pridobi na času in tudi kakovosti izmenjave informacij," je pojasnil Voršič, ki nas je sprejel pred veliko opečnato stavbo, kjer se sicer šolajo kriminalisti zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija. "V našem centru ni zanimivih ali izstopajočih stvari, po drugi strani pa je vse zanimivo, kar lahko uporabimo pri zagotavljajo varnosti," je poudaril. V komandni sobi Vse sodelujoče države na Euru imajo po dva predstavnika, ki sedita za svojo mizo v komandni sobi in si izmenjujejo informacije. Smemo pokukati tudi tja, na steni so številni zasloni, na katerih se izrisujejo podatki in zemljevidi, na pisalnih mizah računalniki, vsaka pa je okrašena z zastavico države, ki ji dvojica gostujočih policistov pripada.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





Poleg njiju ima vsaka država na terenu tudi t. i. spoterje oziroma opazovalce, ki delujejo neposredno z navijači. Oblečeni so v civilna oblačila, označeni pa so s trakom, po katerem se jih lahko prepozna. "In to so tudi naše oči. To so mobilni timi, vsaka država jih ima, Slovenija še najmanjše število, denimo Anglija ima tega precej več. Te informacije oni nato sporočajo svojemu stiku na IPCC, torej nama. Midva nato imava podatke, kjer se nahaja glavnina navijačem, prav tako pridobivamo podatke o njihovem prihodu in tudi odhodu, o dogodkih, ki so namenjeni ali vezani konkretno na slovenske navijače, informacije o pravilih na določenih nogometnih stadionih. Midva informacije posredujeva nazaj spotterjem in uniformiranim policistom na terenu," je opisal krogotok informacij.

Mednarodni koordinacijski center policijskih sil (IPCC) v Neussu FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Druga stvar pa je nato tisti rizični del, operativni del, ki se pa nanaša na operativne informacije o mogočih incidentih ali rizičnih navijačih, ki prihajajo na teren," pojasni Vorišič. Te pridobivajo iz različnih virov, izmenjujejo si jih tudi države med sabo. "Ko bomo igrali z Anglijo, bova dobila podatke, koliko navijačev prihaja na tekmo in tudi, koliko je potencialno rizičnih," razloži. Obveščeni so o vsakem večjem incidentu, ki se zgodi, če pa so kje udeleženi slovenski državljani, pa imata tudi kontakt na slovenskem velepslaništvu v Nemčiji v Berlinu. Tam je Gregor Klemenčič, ki je v stiku tudi s slovenskim zunanjim ministrstvom, če je treba nuditi pomoč v primeru izgubljenih dokumentov. Tako v Münchnu kot v Stuttgartu so bile organizirane pisarne v okviru konzulata, da navijačem ni bilo treba potovati v Berlin, da bi karkoli prijavili. Primerov izgubljenih dokumentov je bilo kar nekaj, obravnavali so sicer tudi nekaj krišitev javnega reda in miru, ki so jih povzročili slovenski državljani, za njihovo obravnavo pa je pristojna nemška policija. O številki Voršič ne želi govoriti, pravi pa, da šlo za manjše število teh kršitev, ki niso imele nobenih večjih razsežnosti. Pove tudi, da so slovenski navijači uradno označeni kot tisti v najmanj rizični skupini.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





Njun delovnik je sicer osemurni, dan pred tekmo, na dan tekme in dan po tekmi, pa delata dlje, tudi do 14 ali 14 ur. "Danes bova torej v službi zelo dolgo, se posmeji.