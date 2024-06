Se bodo Hrvati rešili? Slovenci podrobno spremljalo razplet skupine B

Na evropskem prvenstvu je napočil čas za zadnji dejanji v skupini B. Istočasno se merita Hrvaška in Italija ter Albanija in Španija. Slednja ima po dveh zmagah že zagotovljeno prvo mesto, preostale tri reprezentance pa lahko vse napredujejo, a tudi izpadejo. Razplet je pomemben tudi za možnosti Slovenije, ki bi ji najbolj ustrezali zmagi Španije in Italije.