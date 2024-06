Slovenci ganili celotno regijo: Za vedno boste zapisani v naših srcih

Slovenska nogometna reprezentanca je edina ekipa, ki je na evropskem prvenstvu nosila žalne trakove. S tem so počastili Matijo Šarkića, mladega vratarja črnogorske reprezentance, ki je pred dnevi tragično preminil v svojem stanovanju. "To dejanje ni ganilo samo Črne gore, temveč celotno regijo," je v pismu Nogometni zvezi Slovenije zapisal častni konzul Črne gore v Republiki Sloveniji Vojislav Kovač.

Matija Šarkić FOTO: Twitter icon-expand

Kot smo poročali, je pred dnevi tragično umrl Matija Šarkić, vratar črnogorske nogometne reprezentance in angleškega drugoligaša Millwalla. 26-letnik je še v začetku junija odigral prijateljsko tekmo proti Belgiji in bil kljub porazu z 2:0 izbran za igralca tekme, v soboto zjutraj pa je nenadoma umrl v svojem stanovanju v Budvi. Slovenski nogometni reprezentanti so na evropskem prvenstvu edini nosili žalne trakove in s to gesto izjemno ganili vse Črnogorce. "Izkazali so sočutje do vseh v naši državi in na največjem odru izkazali čast našemu Matiji. Slovenci, iz srca vam hvala," je v objavi na Instagramu zapisala Nogometna zveza Črne gore.

Na naslov Nogometne zveze Slovenije je prišlo tudi pismo častnega konzula Črne gore v Republiki Sloveniji Vojislava Kovača. "V imenu državljanov Črne gore in diaspore, ki živi v Sloveniji, bi se želel zahvaliti slovenskim reprezentantom in njihovem trenerju Matjažu Keku, ki so se na prvi nogometni tekmi na evropskem prvenstvu ob prezgodnji tragični smrti črnogorskega reprezentančnega vratarja Matije Šarkića javno poklonili njegovemu spominu."

Jan Oblak s črnim žalnim trakom na tekmi med Slovenijo in Dansko. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pobudnik geste naj bi bil slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. "Oblak in soigralci so se z gesto, ko so na največjem nogometnem odru pred celotno Evropo nosili črne žalne trakove, za vedno zapisali v naših srcih. To dejanje ni ganilo samo Črne gore, temveč celotno regijo, ki je spremljala dogajanje. Še enkrat najlepša hvala," je dodal Kovač.