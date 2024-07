Slovenci znova v vlogi, v kateri uživajo: 'Zanima nas le končni rezultat'

OGLAS

Nedelja je bila v Frankfurtu rezervirana za medijska termina obeh reprezentanc, medtem ko ne Portugalci ne Slovenci na pogled zelo skromne travnate zelenice niso preizkusili. Najprej sta pred novinarje stopila portugalski selektor Roberto Martinez in eden prvih zvezdnikov Bruno Fernandes. Oba polna hvale na račun Slovenije.

"Dejstvo je, da smo si simpatije tudi prislužili. Majhni in simpatični, se je vedno reklo. Selektor Portugalske je znan kot velik gospod, je pa jasno, da lahko prevladujejo simpatije, a ko gre na izpadanje in prestopiš magično belo črto, takrat gre zares," je uvodoma dejal Matjaž Kek in v isti sapi vrnil komplimente na račun nasprotnika: "Zavedamo se, proti komu igramo. Ko je govora o njihovi kvaliteti, niti ne vem, kje bi začel naštevati. Imeli so privilegij, da celo malo kalkulirajo. Mi ga nismo imeli. Hvala selektorju Portugalske. Izredno spoštujem človeka, ki ima pozitivno komunikacijo in spoštovanje."

Trikrat v vlogi outsiderja, a še brez poraza. To je izkupiček Slovenije v skupinskem delu letošnjega Eura. Naj se niz nadaljuje ... FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zavedanje, kdo je v vlogi favorita, le še dodatna motivacija Portugalska si je v skupini F že po uvodnih zmagah zagotovila prvo mesto, zato si je lahko privoščila kalkuliranje in poraz z Gruzijo (0:2). Nasprotno si je Slovenija zgodovinsko napredovanje priborila v zadnjem krogu, ko je bila zbrana in organizirana obramba pretrd oreh za glavne favorite Angleže (0:0). Napredovanje v izločilne boje je na sončni stran Alp le še podžgalo evforijo, slovenski sektor na osmini finala je bil razprodan že prvi dan. Selektor pa si želi, da bi njegovi varovanci v evforiji, ki so jo zanetili sami, predvsem uživali. "Da jih kakorkoli zaščitimo, niti slučajno. Zakaj bi jih? Saj niso ogroženi. Naj živijo v tem momentu, ki so si ga zaslužili. Tudi miriti jih ni treba. Zorijo kot sadeži. Rekel sem, da jim vsaka taka tekma da neverjetno energijo. Zavedanje, da nismo favoriti, nas lahko samo še bolj motivira in nam pomeni še večji izziv."

Slovenija bo proti Portugalcem brez Erika Janže (številka 13), ki bo počival zaradi dveh rumenih kartonov. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Hudo narobe bo, če bomo že od prve minute pod pritiskom' Za Slovenijo so na letošnjem Euru trije remiji proti trem favoriziranim nasprotnikom. V sicer odlično odigranem skupinskem delu je bil z naskokom najslabši prvi polčas uvodne tekme z Dansko, ko se je reprezentantom poznala teža debija na velikem tekmovanju. Tudi zato se pred obračunom s Portugalci poudarja, kako pomembne bodo uvodne minute, ki so Kekovi četi proti Srbiji in Angliji uspele odlično. Strokovnjak iz Maribora pa je poudaril, da bo še bolj kot to pomembno zdržati vseh 90 minut, po potrebi pa še dodatne pol ure. "Jasno je, da ti vsaka minuta daje samozavest. Vsekakor bo hudo narobe, če bomo že od prve minute pod pritiskom. Tukaj ne šteje posest žoge ali število podaj. Zanima nas končni rezultat. Na takšnih tekmah se ne živi od umetniškega vtisa, to so tekme, kjer se izpada," je bistvo svoje nogometne miselnosti – da je rezultat pomembnejši od vtisa – še enkrat več poudaril Kek.

Slovenci so Portugalce letos že premagali, v Stožicah sta za zmago z 2:0 zadela Adam Gnezda Čerin Timi Max Elšnik. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Portugalska favorit (tudi za naslov), a Slovenija v tej vlogi uživa Do zadnjih minut skupinskega dela je bilo pod vprašajem, s kom se bo Slovenija pomerila v osmini finala. Če bi Portugalci proti Gruzijcem opravičili vlogo favorita, potem bi Slovenijo med 16 najboljšimi pričakala bistveno manj zvezdniška Romunija. Na papirju zagotovo bolj premagljiv tekmec, a v tem primeru bi morali Kekovi varovanci zaigrati drugače. Tako pa jih stavnice zopet postavljajo v vlogo izrazitega outsiderja, ki jim je – vsaj tako je pokazal skupinski del – pisana na kožo. "Vprašajte ekipe, ki so že igrale proti njim, kakšen problem imaš, ko prebereš njihovo postavo. Kako bomo mi igrali, je stvar garderobe. Še enkrat pravim, Portugalce smatram kot ene od favoritov za naslov. Ampak tudi v prejšnjih tekmah Slovenija ni bila favorit," je še dodal Kek, preden se je posvetil zadnji pozitivni novici iz slovenskega tabora.

Matjaž Kek bo moral prvič na tem Euru spreminjati začetno postavo, saj bo odsoten Erik Janža. Najverjetneje bo na njegovem mestu zaigral Jure Balkovec. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Trening dan pred tekmo je namreč izpustil Tomi Horvat, ki se je s partnerko razveselil rojstva prvorojenke. Soigralci so jima čestitali s simpatično gesto pred treningom, član graškega Sturma pa bo v ponedeljek že na voljo soigralcem. "Predvsem smo veseli, da je prišla na svet Mia. Čestitke mami in očetu. Gesta, ki so jo pokazali fantje, je nekaj čisto normalnega. Kako pa to izgleda v naši reprezentanci, pove podatek, da se Tomi zvečer vrača v reprezentanco in bo na voljo proti Portugalski." Proti Portugalski, ki bo zopet veljala za favorita. A tako je bilo tudi konec marca, ko so Cristiano Ronaldo in druščina pokleknili v Stožicah. Naj se zgodovina ponovi ...