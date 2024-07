Slovenec z viralne fotografije: Upam, da je Ronaldo videl moje sporočilo

Slovenski navijači, njihova ljubezen do nogometa in neomajna zvestoba slovenski reprezentanci ... nič od tega ni ostalo neopaženo v tujini. Prav tako pa tudi ne rekviziti, ki so jih prinesli s seboj na frankfurtski stadion. Poročali smo že o navijaču, ki je z argentinskim dresom s številko 10, ki pripada Lionelu Messiju , skušal, morda celo uspel, zmesti portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda . A med slovensko množico je bil še eden, ki je ujel pozornost svetovnih medijev.

"Že več kot 20 let sem zagret navijač Cristiana Ronalda. Že odkar je iz Sportinga prestopil v Manchester United," je dejal ter dodal: "Ampak na prvem mestu je domovina, šele nato pa posameznik." Naposled se je tako odločil za napis: "C. Ronaldo. Že več kot 20 let sem tvoj največji oboževalec, ampak ne nocoj."

Preprost napis, ki pa, kot poudari, pove bistvo. "Manjka morda še omemba Slovenije, ampak to je bila resnično hipna odločitev, ki jo je bilo treba izvesti čim prej," je pojasnil. Majico je namreč dat natisniti v soboto, ko sam sicer še niti ni imel kart za spopad med Slovenijo in Portugalsko. Te je sebi in očetu uspel zagotoviti šele zvečer. Nato je v nedeljo sledila pot proti Frankfurtu, v ponedeljek pa seveda tekma.

'Ne morem reči, da sem presenečen'

"Že ko sem jo natisnil, sem vedel, da je dobra zamisel. Tudi prijatelji so se ob napisu nasmejali. Rekel sem celo, da bo majica postala viralna," nam je zaupal. In to se je tudi zgodilo. Najprej je navdušil vse navijače v Frankufurtu, celo tiste iz nasprotne ekipe. "Vsi so me prosili, če se lahko fotografirajo z mano in z majico. Resnično so bili navdušeni. Celo portugalski navijači," nam je povedal.

Nato pa se je skupaj z ostalimi Slovenci povzpel na tribune stadiona, kjer se je odvila napeta tekma. In takrat je nastala tudi fotografija, ki je preplavila splet. "Na koncu sem samo spremljal tekmo in stiskal pesti, pod brado pa sem imel majico," je dejal. Urban Černe se je tako s sporočilom pojavil na številnih tujih televizijah, ki so v živo prenašale tekmo, v objektiv pa ga je ujel tudi fotograf priljubljenega športnega portala Sport Bible. Fotografija, ki so jo delili na spletu, je zbrala že več kot 138 tisoč všečkov.