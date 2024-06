Navijač Liverpoola, ki bo poskušal ustaviti velikega Harryja Kana: 'Zakaj pa ne?'

"Že na treningih pred Dansko sem videl možnost, da bi lahko začel. Ni bilo 100-odstotno, ampak na dan tekme z Dansko sem izvedel, da bom tekmo začel od prve minute. Na začetku moram reči, da me je malo stisnilo. Na koncu pa sem s podporo vseh okoli mene obe tekmi uspel odigrati dokaj mirno in sem zares vesel in ponosen, da sem igral," je svoje dneve pred obračunom z Dansko opisal nogometaš ruskega Sochija.

Drkušić je ob Bijolu danske in srbske napadalce popolnoma nadziral in dokazal, da bo v prihodnje igral zelo pomembno vlogo v slovenski reprezentanci. "To sta bili šele dve tekmi na tako visoki ravni proti tako dobrim napadalcem. To je zame velik izziv in čast, da lahko igram na taki ravni in se kosam s takimi igralci. Zaradi tega sem še toliko boljši," se položaja, v katerem se je znašel, dobro zaveda 24-letnik.

Stadioni in izjemna atmosfera na njih ter raven igralcev, ki so mu stali nasproti, so mu bili do sedaj nekaj popolnoma tujega, po dveh preizkušnjah pa je njegova samozavest tako zrastla, da ga velikega Harryja Kana ni strah. "Gre za izjemnega napadalca in 'morilca'. Znova bo to zelo težka naloga za obrambo in celotno ekipo. Če bomo pripravljeni in bomo dali vse od sebe, pa mislim, da lahko tudi njega zaustavimo," je bitko s slovitim nasprotnikom napovedal Drkušić. Tudi, če se mu bo Kane izmuznil, ga bo pred slovenskimi vrati čakala še ena spoštovanja vredna ovira: "Ko imaš za seboj tako izvrstnega vratarja, kot je Jan. To vate vliva dodatno samozavest in mirnost. To sta bili moji prvi tekmi na tej ravni in moram reči, da je zelo lepo imeti Jana Oblaka za seboj."