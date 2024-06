'Jutrišnja tekma je največji izziv za to generacijo'

Na novinarski konferenci slovenske nogometne reprezentance so pričakovano bili številni novinarji iz Anglije. Velikokrat so omenjali obračun teh dveh reprezentanc v Južni Afriki leta 2010, ko je Slovenija po porazu 1:0 morala spakirati kovčke in odpotovati domov. "Izhajam predvsem iz tega, da primerjati čas v Južni Afriki in zdaj sta dva popolnoma različna svetova. To se v športu dogaja. Zelo veseli smo, da danes pred zadnjo tekmo odločamo sami o svoji usodi. Ob zavedanju in spoštovanju do reprezentance in posameznikov, ki nas čakajo v Kölnu. Takšna reprezentanca in taka imena so lahko največji izziv za to reprezentanco," je vse poskuse primerjav hitro poskušal ustaviti Matjaž Kek.

Tudi tokratna generacija angleških nogometašev je prepolna talenta. V ekipi imajo najboljšega igralca španske La Lige v Judu Bellighamu, nemške Bundeslige v Harryju Kanu in angleške Premier lige v Philu Fodnu. Ravno zato so angleški mediji in nekdanji reprezentančni zvezdniki po "zgolj" štirih točkah na prvih dveh tekmah zelo kritični do reprezentance, prepolne igralcev svetovnega kova. "Veliko spoštovanje. Zavedamo se dobro, na kakšnem nivoju igrajo ti igralci. In kako močni so tudi kot reprezentanca. Šele začetek evropskega prvenstva je. Jaz Anglijo vidim kot eno od favoritov na prvenstvu. Ne vem pa, na osnovi česa bi lahko kar koli postavljali pod vprašaj, ko govorim o njihovi individualni kvaliteti in ekipni kakovosti," je torkove nasprotnike pohvalil selektor.