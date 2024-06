Poznajo le Oblaka in Šeška, kljub temu pa ima Slovenija nekaj, česar oni nimajo

Te dni se vse okoli angleške reprezentance vrti okoli številnih kritik reprezentance, ki kljub zvezdniškemu statusu vseh igralcev ni navduševala na tekmah s Srbijo in Dansko. Čeprav je to zdaj postala že skoraj stalna praksa na velikih tekmovanjih, pa novinar angleškega časnika The Sun Tom Barclay v pogovoru z nami zagotavlja, da je tokrat nekaj drugače. "Normalno mediji in mi, novinarji, prejmemo največ kritik zaradi tega odnosa, ampak tokrat so nekdanji igralci, kot sta Gary Lineker in Alan Shearer, bili najbolj kritični. O tem je včeraj govoril Harry Kane. Seveda so tu tudi družabna omrežja in odzivi navijačev tam. Pravzaprav so mediji tokrat bili manj kritični zaradi nekaterih predstav nekdanjih nogometašev in družbenih omrežij," je sebe in svoje kolege branil Barclay.

Nato pa je ponudil razlago za cikel, ki se pri angleški reprezentanci ponavlja vedno znova: "Tako kot vedno imamo velika pričakovanja, ker vemo, kako dobri so ti igralci in kako dobro igrajo. Imajo najboljšega igralca Bundeslige Harryja Kana, najboljšega igralca La Lige Juda Bellinghama in najboljšega igralca Premier lige Phila Fodna. Torej imamo dobre igralce, predstave do zdaj pa niso dosegle pričakovanj. Tako kot v vsakem športu bodo kritizirani na enak način, kot bi jih hvalili, če bi jutri proti Sloveniji igrali dobro."