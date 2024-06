Srbija je preteklost, začela se je misija Anglija

Noč po bolečem večeru je za nami. Ne le za slovenskimi nogometaši, ki so v zadnji sekundi obračuna s Srbi prejeli enega najbolj bolečih golov v zgodovini slovenskega nogometa, ampak tudi za številnimi, ki stiskajo pesti za nogometne junake. Sledil je dan za regeneracijo, razmislek, pomiritev in osredotočanje na naslednji izziv. Nič še ni končano, v torek Slovence čakajo trije levi in favorizirani Angleži, ki bodo po dveh izjemno težkih tekmah predstavljali največji izziv do zdaj.

OGLAS

Vsi slovenski reprezentanti so na prvi tekmi skupinskega dela proti Dancem prvič zaigrali na velikem tekmovanju. V prvem polčasu te tekme se je to zelo poznalo, vsak dotik z žogo je bil težek, misli o naslednji potezi venomer prepočasne, bučna spodbuda s tribun poleg dodatne energije na trenutke rahla obremenitev. Če sta drugi polčas in izenačujoči zadetek živce pomirila, so se vsaj na začetku tekme proti Srbiji ob pogledu na največjo podporo za slovensko reprezentanco v zgodovini ti znova pojavili. A tokrat le za kratek čas. Sledila je izjemna predstava polna poguma, odločnosti, nepopustljivosti in borbenosti. Srbi so bili nemočni, Slovenci iz trenutka v trenutek vse bližje veliki zmagi potem pa ... Groza., padec na kolena, solze in obup. A kmalu po tekmi je že bilo jasno, da selektor Matjaž Kek svojim varovancem ni očital ničesar, ravno nasprotno. Pred novinarje so reprezentanti stopili z zrelim pogledom na položaj v katerem so se znašli. "Na Euro smo, imamo dva remija na dveh izjemno težkih tekmah. Ni nam potrebno sploh dvigovati glav. Pokazali smo, da lahko igramo s komerkoli. Ne smemo biti preveč razočarani. Na koncu koncev je ta generacija prvič na velikem tekmovanju. Zdi se mi, da se predstavljamo v dobri luči," je po tekmi dejal branilec Slovenije Jaka Bijol, ki je skupaj z Vanjo Drkušićem proti velikanoma v srbskem napadu Aleksandru Mitroviću in Dušanu Vlahoviću igral izjemno.

Jaka Bijol in Benjamin Šeško po tekmi z Dansko. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poleg zadetkov in navdušujoče igre so za občutke občasne evforije na zelenicah stadionov v Stuttgartu in Münchnu poskrbeli tudi slovenski navijači, ki so na obeh tekmah poskrbeli za izjemno atmosfero. "Noro. Zdi se mi, da včasih težko zaužiješ vse te občutke in čustva. Prepričan sem, da bo ta generacija lahko napolnila še kakšen stadion," je izjemno podporo 20.000 Slovencev, ki so romali v München, opisal Bijol. Naslednja tekma bo najpomembnejša. Nasproti jim bodo stali Angleži, reprezentanca prepolna vrhunskih nogometašev iz slovite Premier lige, ki zastopajo številne klube v ospredju lova na največji dragulj slovenskega nogometa Benjamina Šeška. Slovenski napadalec je zavrnil milijone iz najbogatejše lige na svetu in se odločil vsaj še eno sezono ostati v Nemčiji. O njegovi kakovosti je Angleške medije opozoril proti Srbom odlični Timi Max Elšnik.