'Slovenija je majhna, ampak ima veliko srce, to smo dokazali'

"Na igrišču smo pustili srce in dušo. To kar smo izgubili na tekmi s Srbijo, smo danes dobili nazaj. Vedeli smo, da bomo trpeli, ampak vsi smo navdušeni. Šele jutri se bomo zavedali kakšen uspeh je to," je svoje občutke po tekmi povzel izjemni bočni branilec Erik Janža . V to, da je dal vse od sebe, ne dvomi nihče, prejel je celo rumeni karton, zaradi katerega bo ne smel nastopiti na tekmi osmine finala, a zagotovo ne obžaluje ničesar. "Bom pa poskušal pomagati na drugačen način," je skromno dejal. "Iz težke skupine smo se uvrstili naprej. Dokazali smo, da smo kakovostni, po drugi strani pa je najbolj pomembno, da imamo srce. Vsak se meče na glavo, vsak je travo. To je rezultat vsega. Že en mesec garamo, dajemo vse od sebe na vsakem treningu in vsak dan," je pristop te edinstvene reprezentance opisal Janža.

Nogomet je lahko krut in nepopustljiv. Kaznuje lahko vsako napako, tudi najmanjšo. To so nam na drugi tekmi evropskega prvenstva dokazali Srbi z zadetkom v zadnji sekundi tekme, ki je slovenske nogometaše spravil na kolena, njihove navijače pa pognal v obup. A nekaj dni pozneje, so se ti nogometaši pobrali in dokazali, da noben izziv ni prevelik, če le dovolj pogumno sanjaš.

Celotna Slovenija je trpela. Trpelo je 15 nogometašev, ki se je na zelenici stadiona RhinEnergie zoperstavilo angleški reprezentanci, trpeli so izjemno glasni navijači na tribunah in trpeli so tisti doma, ki si niso uspeli zagotoviti vstopnic za najpomembnejšo tekmo v zgodovini slovenskega nogometa. Angleži so poskušali prebiti odločno slovensko obrambo, a Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane, Bukayo Saka in mnogi drugi so bili preprosto nemočni. Žogo so pri sebi imeli kar 71 odstotkov časa, v okvir gola pa so uspeli ustreliti le trikrat. Trije levi so vztrajno pihali, a majhne slovenske hišice, ki so jo skrbno zgradila generacija, ki ji je končno uspel veliki met, niso uspeli zrušiti. Ravno obratno, z vsakim napadom slavnih nasprotnikov je obramba Slovenije bila zgolj še močnejša.

"Vedeli smo kakšna tekma bo. Dobro smo jih uspeli zadržati. Spremenili so sistem in v drugem polčasu smo bolj trpeli. Če Lahko Angleže z verjetno najboljšimi posamezniki v Evropi in na svetu držimo na nuli, se lahko vsakomur zoperstavimo. Z energijo in metanjem na glavo mislim, da je vse mogoče," je pristop svojih soigralcev opisal nogometaš poljske Gornik Zabrze.