Slovenija na prvi tekmi prvenstva do izjemno pomembne točke

Uvodne minute obračuna v Stuttgartu so minile brez odmevnejših priložnosti, Erik Janža pa je z odličnim obrambnim vložkom zaustavil enega izmed obetavnih danskih napadov. Danci so narekovali tempo igre, po dobre četrt ure igre pa se je v odlični priložnosti znašel Benjamin Šeško, ki je za las zgrešil danska vrata. Nasprotniki so odgovorili že v naslednjem napadu - Jonas Wind je v slovenskem kazenskem prostoru našel Christiana Eriksena, slednji pa je brez težav premagal nemočnega Jana Oblaka.

Slovenci so po tem, ko so se znašli v zaostanku, prevzeli kontrolo nad igro, kljub temu pa je naslednja nevarna priložnost pripadla varovancem Kasperja Hjulmanda. Eriksen je iz desne strani poslal ostro podajo, Šeško je žogo želel izbiti, ta pa se je od Jana Mlakarja odbila malce mimo slovenskega gola. Varovanci Matjaža Keka so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa nekajkrat nevarni, Danci so jim puščali precej prostora, ki pa je ostajal neizkoriščen.