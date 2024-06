Čehi v Hamburgu precej nevarnejši, zadetek Hložka razveljavlen (0:0)*

Začetni postavi Gruzije in Češke:

Uvodni tekmi skupine F sta se končali po pričakovanjih. Portugalska je sicer z velikimi težavami premagala Češko z 2:1, a na koncu povsem zasluženo osvojila pričakovane točke proti obrambno naravnanim Čehom. To je uspelo tudi Turčiji, ki je proti novincu na evropskih prvenstvih iz Gruzije slavila s 3:1.

Varovanci francoskega stratega na klopi Gruzije Willyja Sagnola so sicer pustili dober vtis, ko so do zadnjih minut kljubovali Turkom, identično zgodbo pa bodo skušali uprizoriti proti Čehom.

Toda dvoboj so precej konkretneje odprli češki nogometaši, ki so si v uvodnih minutah priigrali številne nevarne strele, a sijajno delo je opravil Giorgi Mamadarshvili.

Češka je v 24. minuti vendarle uspela ugnati razpoloženega gruzijskega vratarja, toda Adam Hložek je ob zaključku igral tudi z roko, za kar je nemški sodnik Daniel Siebert zadetek razveljavil.