Elšnik: V zadnjih dveh tednih smo združili narod, to je največja zmaga

"Kot otrok sem gledal Slovenijo v Južni Afriki in na koncu jokal. Zdaj sem imel čast in privilegij živeti tiste sanje takrat 12-letnega fanta in zastopati državo na velikem tekmovanju. Besede ne morejo opisati energije, čustev in ponosa, ki smo jih skupaj doživeli. V zadnjih dveh tednih smo združili narod in to je naša največja zmaga. Hvala vsem, ki ste potovali po Nemčiji in nam stali ob strani. Bili ste izjemni. Hvala celi Sloveniji, ki nas je podpirala od doma. Slike in posnetki veselja nam bodo ostali za vedno v spominu. Slovenija ima karakter in verjamem, da ima ta ekipa še marsikaj dobrega pred sabo," je na družbenih omrežjih zapisal Timi Max Elšnik.