'Smo spremljali isto tekmo? Še dobro, da imamo Bellinghama'

Otoški mediji se dan po tekmi upravičeno sprašujejo, kaj bi se zgodilo včeraj v Gelsenkirchnu, če Gareth Southgate v svojih vrstah ne bi imel tako prevladujočega nogometaša, kot je eden izmed najbolj izstopajočih zvezdnikov Eura 2024 Jude Bellingham . "Glede na to, da je šlo za uvodno tekmo EP, ki je običajno s psihološkega vidika najtežja, je najpomembnejša novica, da je Anglija dobila to tekmo. Sicer bi začeli zvoniti vsi alarmi, vemo pa, kako delujemo na igrišču, ko nam že takoj na začetku turnirja začne voda teči v grlo," so si enotni v The Telegraphu , Daily Mailu in The Sunu .

Glavni cilj "Treh levov" je osvojitev naslova evropskega prvaka, a če gre soditi po uvodnem obračunu v skupini C, kjer igrata tudi slovenska izbrana vrsta in Danska, so Angleži trenutno daleč od podobe, ki bi jim zagotavljala mirnejše nadaljevanje prvenstva stare celine v Nemčiji.

Jude Bellingham je z golom v 13. minuti prvega polčasa odločil obračun med angleško in srbsko izbrano vrsto v skupini C na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji.

"Imamo Bellinghama, ki je tako izstopajoč posameznik v tej izbrani vrsti, da nas je tokrat uspel rešiti na prvi tekmi s Srbijo. Skrbi dejstvo, da smo v drugem polčasu fizično močno padli, česar na našo srečo Srbija ni uspela izkoristiti in nas kaznovati. A iz tekme v tekmo bo težje za vse udeležence turnirja. Ne pozabimo, da nas do konca rednega dela evropskega prvenstva čakata še dve sila zahtevni preizkušnji proti Danski in Sloveniji," selektorja Garetha Southgata in druščino svarijo britanski mediji.

"Bellingham ni le srce in duša angleške reprezentance, je izjemen podajalec, organizator igre, učinkovit 'eksekutor' in vodja. Brez njega bi bili resnično ubogi, bolj pa nas zanima, kje so bili Harry Kane, pa Phil Foden in ostali nosilci igre. Napadalec Bayerna je bil bolj v vlogi gledalca, medtem ko je bil eden boljših posameznikov Manchester Cityja v minuli klubski sezoni v vseh fazah igre bolj kot ne nedorečen. Upamo, da selektor in reprezentanti ne izžarevajo zadovoljstva po takšni tekmi, saj se morajo za pozitiven rezultat zahvaliti izključno Judu Bellinghamu," so še zapisali v zgoraj omenjenih javnih občilih.