Southgate naj bi ostal angleški selektor tudi v primeru poraza proti Španiji

Reprezentanca Anglije je pred začetkom evropskega prvenstva veljala za glavnega favorita za končno slavje, zdaj pa v to, kljub njihovi uvrstitvi v finale, verjame čedalje manj ljudi. Trije levi so tekmovanje začeli z minimalno zmago proti Srbiji, remija proti Danski in Sloveniji pa sta zadoščala za prvo mesto v skupini C.

V osmini finala so po podaljških izločili Slovake, v četrtfinalu so se pošteno namučili proti Švicarjem in slavili po izvajanju najstrožjih kazni, v polfinalu pa so Nizozemce izločili z golom v 91. minuti.