Southgate pred finalom: Sanje se lahko uresničijo

Trije levi so na prizorišče finala evropskega prvenstva pripotovali z enim samim ciljem – končati 58-letno trofejno sušo. Angleži so zadnjo in hkrati edino lovoriko na velikih tekmovanjih osvojili davnega leta 1966, ko so slavili na svetovnem prvenstvu in "nogomet vrnili domov".

Pred začetkom enomesečnega nogometnega festivala v Nemčiji so jih številni uvrščali v sam vrh favoritov za končno slavje, Angleži pa javnosti s svojimi predstavami niso prepričali. A angleški selektor Gareth Southgate se s tem ne obremenjuje. "Ne verjamem v pravljice, verjamem pa v sanje. Vemo, kaj so naše sanje, zdaj jih moramo le še uresničiti. Po vseh poznih golih in enajstmetrovkah lahko z zmago spišemo res lepo zgodbo. Vse je v naših rokah, najpomembneje pa bo to, kako bomo izgledali na igrišču."