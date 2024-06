Southgate razočaran: Igra nam nikakor ne steče, proti Sloveniji nas čaka težka tekma

Angleška reprezentanca je bila večji del srečanja proti Danski v podrejenem položaju, edini svetel trenutek je nastopil ob zadetku Harryja Kana , ki pa je podobno kot njegovi soigralci razočaral s prikazano igro. Po daljšem obdobju je o težavah v svojem moštvu javno spregovoril tudi vse bolj kritizirani selektor Gareth Southgate , ki med drugim izpostavlja velik pritisk, s katerim se vsakodnevno soočajo angleški reprezentanti. "Povsem jasno nam je, da to ni igra, ki jo želimo prikazovati na evropskem prvenstvu. Več kot očitno je, da imamo težave, saj nam igra nikakor ne steče. Trenutno imamo največ težav s pretokom žoge in premajhno stopnjo pritiska na polovici nasprotnika. To moramo do naslednje tekme s Slovenijo nujno popraviti, če se ne želimo znova znajti v težavah," je bil presenetljivo odkrit angleški selektor, ki je vnovič poudaril, da ni lahkih tekmecev na velikih tekmovanjih.

In prav tekma proti Sloveniji na praznični dan 25. junija, ki je nesrečno remizirala s Srbijo, bo ob drugem obračunu v skupini C med Dansko in "Orli" selektorja Dragana Stojkovića podala dokončen odgovor o potnikih v izločilne boje letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji.

"Če je kdo pomislil, da se bomo sprehodili skozi skupinski del, se je grdo zmotil. Menim, da smo lahko zadovoljni s trenutnim točkovnim izplenom, saj so odlike največjih moštev ravno v tem, da nabirajo točke tudi takrat, ko ne igrajo dobro. Osnovni cilj s prebojem v osmino finala smo izpolnili, a to se zdaleč ne pomeni, da zadnje tekme skupinskega dela ne bomo vzeli maksimalno resno. To bo več kot zahtevna pripravo na to, kar sledi v nadaljevanju tekmovanja," je posredno na slovensko dušo popihal Southgate.

Tudi kapetan Kane se zaveda, da Angleži v tem trenutku zaostajajo za pričakovanji zahtevne otoške javnosti in navijačev. "Prepričan sem, da smo v domovini deležni hudih kritik, a to je evropsko prvenstvo. Še enkrat več se je pokazalo, da ni lahkih tekem. Zavedamo se, da se moramo izboljšati malodane v vseh segmentih igre. Če se želimo v nadaljevanju EP-ja boriti za največje stvari, bomo preprosto morali še bolj strniti svoje vrste in to neverjetno posamično kakovost, ki jo nedvomno premorejo nosilci igre te reprezentance, čim prej uskladiti z želeno moštveno podobo," pa pravi 30-letni napadalec münchenskega Bayerna.