Southgate: To ni sreča, ta reprezentanca ima poseben značaj

Angleška nogometna izbrana vrsta se je očitno naučila zmagovati tudi takrat, ko ne deluje najbolje. Švicarji so bili blizu velikemu uspehu in uvrstitvi med štiri najboljše reprezentance na letošnjem Euru v Nemčiji, toda Bukayo Saka je imel drugačne načrte in z izjemno natančnim strelom rešil svoje moštvo pred neslavnim koncem.

Angleški nogometaši so bili naporno bitko z neugodnimi Švicarji in bili za vztrajnost na koncu poplačani z uvrstitvijo v polfinale letošnjega evropskega prvenstva.

"Na koncu štejejo le zmage. Če je kdo pomislil, da bomo na poti do izpolnitve začrtanega cilja nasprotnike premagovali z nekaj goli razlike, se je pošteno (z)motil. Sami ste se lahko prepričali, kako močno so napredovale nekatere reprezentance, ki morda ne spadajo v ožji krog favoritov za najvišja mesta. Že naša predtekmovalna skupina je bila zelo zahtevna, da o izločilnih bojih niti ne izgubljam besed. Tu se vse odloča na eni tekmi, ki gre lahko na eno ali drugo stran," se Southgate zaveda razpršitve kakovosti v zadnjih letih in obenem poudarja, da je ponosen na značaj svojih varovancev.

"Veste, to ni stvar sreče, ampak značaja reprezentantov. To je posebna reprezentanca, ki se nikoli ne predaja. Če smo v preteklosti znali klecniti v odločilnih trenutkih, v zadnjih letih temu ni več tako. Ponosen sem na vsakega posebej, saj v teh dneh ni lahko biti angleški reprezentant. Pričakovanja in pritiski javnosti so ogromni," je še dodal Southgate.