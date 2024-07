Morata se spogleduje s koncem reprezentančne kariere

Nogometaši španske reprezentance že nestrpno pričakujejo nedeljski finale evropskega prvenstva, v katerem bodo zaigrali proti Angležem. A uspeh Furije so v zadnjih dneh zasenčile ostre besede kapetana Alvara Morate o pomanjkanju spoštovanja svojih rojakov in njegovo špekuliranje, da bi to zanj lahko bil zadnji turnir v reprezentančnem dresu.