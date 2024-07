Španci slavili dolgo v noč: 'Ne vemo še, kje bomo spali'

Odlična igra španske nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu je po dolgem času znova združila Španijo in sprožila evforijo. Na tisoče navijačev se je zbralo pred velikimi zasloni, ki so jih postavili po vsej državi, in strastno navijalo do zadnjega sodniškega piska. Osvojitev evropskega prvenstva so proslavljali dolgo v noč, a zabave še ni konec. Že danes popoldne bo v Madridu potekal sprejem novih evropskih in španskih junakov.

OGLAS

V mestu Mataro, domačem kraju mladega španskega superzvezdnika Lamina Yamala, se je zabava začela že pred tekmo. Ne glede na končni rezultat sta se mesto in soseska Rofaconda, kjer je odraščal, odela v rdeče barve. "Lamine Yamal, vsak dan te bolj ljubim," so vzklikali ponosni sosedi. Za mnoge mlade fante v tej revni katalonski soseski v predmestju Barcelone je Yamal žarek upanja na boljšo prihodnost.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Slavje v domačem mestu Lamina Yamala icon-picture-layer-2 1 / 5

V soseski so še pred tekmo postavili velik zaslon, ki pa je bil na koncu premajhen za vse, ki so si želeli v družbi ogledati finale. Zbralo se jih je več kot 4000, poroča El Pais. Številni so pred platno prinesli stole in hrano, nato pa med tekmo stoje in glasno navijali.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia









Slavje v Barceloni icon-picture-layer-2 1 / 6

Nekaj kilometrov stran, v Barceloni, se je na znameniti Plazi de Cataluña, kjer so postavili ogromen zaslon, zbralo okoli 4000 strastnih navijačev. "Že dolgo, vse od svetovnega prvenstva leta 2010 nismo uživali v takšni tekmi. Res je, da to pred nekaj leti morda ne bi bilo mogoče, a znamo ločiti, kaj je politika in kaj je nogomet," je za El Pais povedal Raul, ki si je tekmo ogledal v družbi treh sodelavcev. V samem srcu Katalonije so tokrat vihrale španske zastave. "Sem Katalonec in Španec. Če bi bila močna katalonska ekipa, bi tudi prišli, tukaj imamo zelo radi dober nogomet, in če je eden ključnih igralcev Lamine iz Barcelone, kaj več si lahko želimo?" je razmišljal Adria, ki je na osrednji trg v Barceloni prišel v družbi hčerke, španske zastave in plastične trobente.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

















Slavje v Madridu icon-picture-layer-2 1 / 10

Daleč največ ljudi je nogometni finale na prostem spremljalo v španski prestolnici, Madridu. Na Plazi de Colon v središču mesta so se navijači začeli zbirati že tri ure pred tekmo. Zbrano publiko, v kateri so prevladovali mladi, je zabaval DJ. Jaime je s petimi prijatelji prišel iz Segovie, da bi se pridružil zabavi, za katero nihče od njih ni vedel, kdaj se bo končala. "Ne vemo, kje bomo spali, bomo pa proslavili vsak rezultat. Tudi če izgubimo, nam je ta ekipa prinesla veliko veselih dni," je povedal pred tekmo.

V Madridu bo sicer danes potekal uradni sprejem za nove evropske prvake. Ekipa bo okoli 14. ure pristala na madridskem letališču, sledil bo sprejem pri španskem kralju in španskem premierju. Kasneje se bodo z avtobusom odpravili na ulice, kjer jih bodo pričakali navijači. Sledila bo zabava, ki bo zagotovo trajala dolgo v noč.