Španci ugnali blede Italijane in dobili vstopnico za osmino finala

Španci so zapretili že po dobri minuti igre, ko je bil po sijajnem predložku Nica Williamsa v italijanskem kazenskem prostoru najvišji Pedri , Gianluigi Donnarumma pa se je izkazal z odlično obrambo. Varovanci Luisa de la Fuenteja so nadaljevali s pritiskom in bili vnovič zelo nevarni v 10. minuti, ko je Alvaro Morata z izjemno podajo našel Williamsa, slednji pa je z glavo meril mimo gola.

Italijanski selektor Luciano Spalletti je ob polčasu opravil dve zamenjavi, eden izmed novincev na igrišču Bryan Cristante pa je zaradi grobega prekrška nad Rodrijem hitro porumenel. Španski pritisk se je nadaljeval tudi v drugem delu, Pedri pa je bil dvakrat v eni minuti premalo natančen za prvi gol na tekmi.

Po 55 minutah tekme pa so tudi Italijani dojeli, da bi si Španci po številnih zapravljenih priložnostih zaslužili zadetek, in žogo poslali v svojo mrežo. Williams je podal v kazenski prostor, žoge sta se nato dotaknila Morata in Donnarumma, v svojo mrežo pa jo je poslal nesrečni Riccardo Calafiori.

Španija je tudi po zadetku priložnosti nizala kot po tekočem traku, Morata, Robin Le Normand in Lamine Yamal so nogometaši, ki so jih zapravili, Williams pa je nato ob izteku 70. minute z izjemnim strelom stresel še prečko. Italijani so se v izdihljajih rednega dela prebudili in prvič na tekmi zapretili proti vratom Unaija Simona, presenetljivega izenačujočega zadetka pa niso uspeli doseči.