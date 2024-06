Za preobrat Španije poskrbela Rodri in Ruiz (2:1)*

V osmini finala se merita Gruzija in Španija. Za Gruzijce, ki so se sploh prvič uvrstili na evropsko prvenstvo je to nova zgodovinska tekma, Španija pa je v veliki vlogi favorita skušala še četrtič ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. A to je preprečil Robin Le Normand, ki je dosegel avtogol. Na drugi strani sta preobralt poskrbel Rodri in Fabian Ruiz (2:1)*.