Španska dominanca v idealni enajsterici Eura

Potem ko je Uefa takoj po finalu objavila najboljšega igralca in najboljšega mladega igralca turnirja, to sta postala Španca Rodri in Lamine Yamal, je dva dni po finalu sporočila še najboljšo enajsterico. To je izbrala posebna ekipa Uefinih tehničnih opazovalcev, v kateri so bili nekdanji in sedanji igralci in trenerji.

Ta strokovna ekipa se je odločila za sistem 4-3-3 in vanj postavila vratarja Mika Maignana (Francija), branilce Kyla Walkerja (Anglija), Manuela Akanjija (Švica), Williama Salibo (Francija) in Marca Cucurello (Španija), veziste Daniela Olma (Španija), Rodrija (Španija) in Fabiana Ruiza (Španija) ter napadalce Yamala (Španija), Jamala Musialo (Nemčija) in Nica Williamsa (Španija).