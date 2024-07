Španski junak: 'Presrečen sem, imamo reprezentanco za največje stvari'

Španska nogometna izbrana vrsta si je z zmago 2:1 po podaljšku proti gostiteljici letošnjega evropskega prvenstva Nemčiji priigrala polfinalni nastop s francosko reprezentanco, ki je bila po izvajanju enajstmetrovk boljša od slovenske krvnice Portugalske. Vzdušje v taboru furije je bilo razumljivo prešerno, junak obračuna v Stuttgartu Dani Olmo, ki je prispeval zadetek in podajo za zmagoviti zadetek Mikela Merina, pa je napovedal, da gre lahko aktualna španska generacija do konca.

Španija je zasluženo slavila v četrtfinalnem obračunu Eura, čeprav glede na potek dogodkov in število priložnosti na obeh straneh ne bi bilo nezasluženo, če bi se nastopa med štirimi najboljšimi reprezentancami veselila gostiteljica turnirja. Izbranci Luisa de la Fuenteja se niso ustrašili nabito polnih tribun stadiona v Stuttgartu in že od samega začetka z govorico telesa in visoko postavitvijo na igrišču dali vedeti, da je njihov cilj jasen: prebiti se v polfinale letošnjega evropskega prvenstva. Čeprav so že zelo zgodaj zaradi poškodbe ostali brez enega od nosilcev igre v zvezni vrsti Pedrija, jih to ni vrglo iz tira. Postopoma, iz minute v minuto, so kapetan Alvaro Morata, Dani Olmo in druščina dvigovali ritem igre, s čimer so prisilili Nemce, da se postavijo nekoliko bližje svojim vratom.

Dani Olmo (desno) je v 51. minuti četrtfinalnega obračuna EP-ja proti Nemčiji poskrbel za vodstvo Španije z 1:0. FOTO: AP icon-expand

"To je bil tudi naš načrt pred tekmo, da jim z visokim presingom, kolikor se da, otežimo organizacijo igre. Moramo biti seveda pošteni in priznati, da so imeli tudi Nemci kar nekaj lepih priložnosti, iz katerih bi lahko iztržili več, a mislim, ko potegnemo črto, da smo si zaslužili napredovanje v polfinale Eura," so bile uvodne misli Danija Olma ob španski zmagi z 2:1. Ta je po vstopu v igro v 9. minuti zaradi omenjene poškodbe Pedrija povsem upravičil zaupanje selektorja De la Fuenteja in se z zadetkom v 51. minuti ter s podajo strelcu zmagovitega zadetka Mikelu Merinu v predzadnji minuti drugega dela podaljška prelevil v glavnega španskega junaka. "Srce je včasih pomembnejše od svežine nog. Čeprav smo bili proti koncu tekme že pošteno utrujeni, smo uspeli v odločilnih trenutkih preseči sami sebe in si priigrati polfinale EP-ja. Presrečen sem, imamo izjemno reprezentanco, ki je sposobna iti do konca. Zdaj je čas za krajši užitek, nato pa se bomo že začeli pripravljati na naslednjega nasprotnika," je pristavil nekdanji član zagrebškega Dinama.

Tudi strelec odločilnega gola Mikel Merino je pohvalil trud celotnega moštva, ki je uspelo nadoknaditi prezgodnji odhod z igrišča "fantazista" Pedrija in se razveseliti uvrstitve v polfinale prvenstva stare celine. "Dvoboj z Nemčijo bi bil zlahka finale tako evropskega kot svetovnega prvenstva, saj sta si nasproti stali izjemni zasedbi z odličnimi posamezniki. To je bila brutalno zahtevna tekma, povsem izčrpan sem. Ta uspeh je rezultat trdega in predanega dela vseh članov španske reprezentance, veselimo se polfinala s Francijo, ki bo nova poslastica tega evropskega prvenstva," je dejal Merino.