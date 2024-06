Šporar prepričan: Če bomo igrali kot v drugem polčasu, bomo Srbe premagali

OGLAS

Andraž Šporar komaj čaka, da bo v Münchnu zadonela Zdravljica. "Za takšne tekme se živi," pravi. FOTO: 24ur.com icon-expand

Čeprav na uvodnem srečanju z Dansko ni imel najboljšega dne, Andraž Šporar po tekmi ni skrival zadovoljstva. Zvezdniški Danci so namreč veljali za izrazite favorite, a so varovanci Matjaža Keka dokazali, da tržne vrednosti, klubski statusi in napovedi stavnic na zelenici ne igrajo vloge. Po skromnem prvem polčasu so večji del drugega prevladovali in povsem zasluženo prišli do pomembne točke (1:1). "Prepričan sem, da bomo proti Srbiji zmagali, če bomo odigrali tako, kot smo v drugem polčasu proti Danski," je bil z razpletom zadovoljen napadalec, ki je sodeloval pri večini nevarnih slovenskih akcij. Tudi sam je nekaj minut pred golom Erika Janže zapravil lepo priložnost. V prvem polčasu bi se verjetno znašel v situaciji ena na ena, če bi mu po globinski podaji kasnejšega strelca uspel boljši sprejem. "Že prvi polčas, ki za nas ni bil dober, smo prihajali do situacij, ko bi lahko zadeli. Ob boljšem sprejemu, recimo," je spomnil na omenjeno situacijo.

Benjamin Šeško je proti Dancem dvakrat nevarno zapretil z velike razdalje, a sreča ni bila na njegovi strani. Da bo že proti Srbiji drugače, so bili po tekmi prepričani njegovi soigralci. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Čeprav je imela Danska izrazito večjo posest (68:32), je bila Slovenija tista, ki je imela na koncu celo več izrazitih priložnosti. Strel Benjamina Šeška minuto pred golom Janže je zaustavil okvir vrat. Šporar je prepričan, da je to ena od odlik, ki na letošnjem Euru prinaša uspeh. "Izjemno nevarni smo v napadalni tranziciji. Malo prostora rabimo, da smo nevarni. Moramo biti kompaktni in iz tega iskati hitro tranzicijo. Večina branilcev je počasnejših od nas, napadalcev. To moramo izkoriščati sebi v prid."

Ob himni in adrenalinu tudi prek (fizičnih) meja V drugem polčasu z Dansko je do izraza prišla še ena od odlik slovenske izbrane vrste – fizična pripravljenost, ki jo je že v pripravah tako rad poudarjal selektor Kek. "Čuden moment je, ker je po koncu sezone. Ampak ko udari himna, udari tudi adrenalin. Takrat se vse pozabi in lahko greš prek svojih meja. Očitno smo vsi dobro pripravljeni že od prej. Dobro smo trenirali v teh treh tednih in to se pozna," je Šporar zadovoljen, da lahko na največjem reprezentančnem odru žanje sadove trdega dela iz celotne sezone.

Matjaž Kek je bil poln hvale na račun slovenskih navijačev, ki da so ponesli nogometaše do vrnitve proti Danski. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Navijaški rekord dodatna motivacija Veliko črnila se je v zadnjih dneh prelilo o navijaškem rekordu iz Stuttgarta. Obračun z Danci je namreč na stadionu spremljalo 12 tisoč Slovencev, še nekaj jih je na jugozahod Nemčije prišlo brez vstopnic, kar je najbolj množično gostovanje v slovenskih športih. Kek je po tekmi poudaril, da je tudi podpora s tribun odigrala svojo vlogo k spremembi v drugem polčasu. Bolj kot so Slovenci napadali in prevladovali, glasnejši so bili navijači. Obrazno velja za sicer številčnejše Danske navijače, ki so v zadnjih minutah nemo spremljali pogumno slovensko predstavo. Blagodejen vpliv navijačev nas lahko še toliko bolj veseli, ker se jih v Münchnu na tekmi s Srbijo pričakuje še več. Rekord iz Stuttgarta bo zdržal le štiri dni, kar nestrpno pričakujejo tudi nogometaši.

'Za takšne tekme se dejansko živi' "Najlepše mi je, ko pridem na teren in se začne Zdravljica. Ko 12 tisoč Slovencev prepeva slovensko himno, se zgodi preskok. Adrenalin ti dvigne kocine pokonci. Vedno pravimo, da se za take tekme živi. In za takšne tekme se dejansko živi. To ni breme, to ni pritisk. V tem moramo uživati in vpiti to energijo navijačev, kot smo naredili v drugem polčasu. Prepričan sem, da bo proti Srbiji še več slovenskih navijačev," se nadeja nekdanji napadalec Olimpije. Po tekmi z Danci smo ga vprašali tudi, koliko spremlja ostale tekme evropskega prvenstva. Dejal je, da bo z zanimanjem pospremil obračun Angležev in Srbov, ki se je začel ravno, ko so slovenski nogometaši začeli prihajati v mešano cono za pogovore z mediji. Reprezentance v ostalih skupinah pa (zaenkrat) niso pod njegovim drobnogledom. "Skušamo gledati tudi ostale tekme, ampak da bi temu prilagajal svoj urnik, to pa ne. Če pa imam čas, potem gledam. Ni mi do tega, da bi cel dan gledal nogomet. Malček se skušam odklopiti."