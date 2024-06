Šporar: Nedeljska tekma ni breme, to je zgodovinska priložnost

Uvodno dejanje slovenske nogometne reprezentance se vse bolj bliža. Slovenci so v Wuppertalu, kjer je njihova baza, opravili trening pred nedeljsko preizkušnjo v Stuttgartu, na kateri se bodo udarili z Danci. Tekma z Dansko bo izrednega pomena za nadaljni del skupinskega tekmovanja, s čimer se strinjata tudi reprezentanta Andraž Šporar in David Brekalo.

"Najbolj me motivira nedeljska tekma. Če v nedeljo zmagamo smo naredili že ogromen korak k temu, da se lahko uvrstimo iz skupinskega dela. So pa vse tri reprezentance proti katerim igramo izredno kvalitetne in težko bi rekel katera zmaga bi bila slajša. Slajša bo tista, ki bo odločala o tem, kdo gre naprej," je pred nedeljskim dvobojem z Dansko dejal Andraž Šporar.

Andraž Šporar

Slovenija je z danskimi dinamiti že merila moči v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. V Ljubljani sta se moštvi razšli z remijem (1:1), v danski prestolnici pa so bili uspešnejši varovanci Kasperja Hjulmanda (2:1). "Mislim, da tekma na Danskem ni realna, saj smo hočeš ali nočeš vsi razmišljali o tekmi s Kazahstanom. Sem prepričan, da bo bolj podobna tej na stadionu Stožice. To bo odprta tekma, 50-50. Na koncu bo odločilnega pomena, kdo si bo bolj želel, kdo bo pobral več drugih žog, kdo bo dobil več dvobojev... In v kolikor bomo to mi, sem prepričan, da imamo izredno lepe možnosti za zmago," je poudaril slovenski napadalec.

Andraž Šporar proslavlja zadetek proti Danski