Šporar: Prepričan sem, da še nismo rekli zadnje besede

Z Benjaminom Šeškom že lep čas tvorita udarni napadalni tandem slovenske reprezentance. Da je za uspehe potrebno prejeti tudi nemalo takšnih in drugačnih udarcev, še kako dobro vesta vesta prav Andraž Šporar in omenjeni član Leipziga.

Nad (večjo) podplutbo nad očesom, ki mu jo je v želji po dosegi atraktivnega zadetka s tako imenovanimi "škarjicami" prizadejal zvezdnik Arsenala Bukayo Saka, se med navijači priljubljeni "Špoki" ni preveč pritoževal. "Vse za največji uspeh slovenskega reprezentančnega nogometa," kratko pripomni Šporar in nadaljuje: "Nedvomno je to največji uspeh te generacije, ki je potrebovala nekaj časa, da doseže ustrezno raven za enakovreden boj z najboljšimi reprezentancami na stari celini. Znova smo dokazali, da znamo igrati tudi na rezultat. Pokazali smo dobršno mero potrpežljivosti, enotnosti, požrtvovalnosti in taktične discipline, brez katerih je težko parirati tako kakovostni zasedbi, kot je angleška."