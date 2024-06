'To so tekme o katerih sanjaš. Zakaj ne bi znova presenetili?'

Slovenija je po treh neodločenih izidih v skupini C proti Dancem (1:1), Srbom (1:1) in Angležem (0:0) napredovala v izločilne boje, kjer jih v ponedeljek ob 21.00 čaka zgodovinski dvoboj s Portugalci. Priprave v slovenskem kampu so tako kot celotno prvenstvo tudi tokrat v Wuppertalu potekale brezhibno, slovenski nogometaši pa po marčevski zmagi proti tem nasprotnikom v Stožicah (2:0), verjamejo v novo veliko zmago, znova največjo v zgodovini slovenskega nogometa.

Matjaž Kek in Adam Gnezda Čerin sta že stopila pred zbrane novinarje, prvi na vrsti pa je bil Gnezda Čerin. "Res je to nov mejnik za slovensko reprezentanco in celotno Slovenijo. Zadnje dni smo v tem uživali ampak vemo, da še vedno ni konec. Zdaj imamo nove cilje. Jutri bo lepa tekma v kateri bomo uživali. To so tekme o katerih sanjaš, ko začneš igrati nogomet. Hkrati tudi zagotavljamo, da bomo na najvišji ravni in pripravljeni na jutrišnjo tekmo s Portugalci," je uvodoma dejal na tem prvenstvu izjemni Gnezda Čerin.

Portugalci so na novinarsko konferenco zamudili 15 minut, Slovenci so bili natančni kot Švicarska ura, je to napoved za jutrišnjo tekmo? Bodo naši fantje tudi na zelenici bolj natančni od nasprotnikov? "Ja, glede teh ur smo v reprezentanci zelo strogi. Vedno smo točni. Tudi tokrat brez izjeme. Jutri bomo morali biti natančni, to je ena od osnov in pogojev za uspeh jutri. Sploh v obrambi. Portugalci imajo veliko nadarjenih nogometašev. V kolikor ne bomo točni, nam lahko povzročijo velike težave," je na rahlo šaljivo vprašanje enega od novinarjev resno odgovoril Gnezda Čerin.

"Zagotovo bo jutrišnja tekma nekaj povsem drugega kot je bila tekma marca v Ljubljani. Zagotovo je ta tekma prišla prav za pozitiven trenutek pred začetkom evropskega prvenstva. S te tekme smo vzeli tudi nekaj pozitivnih stvari z vidika analize. Videli smo kje je portugalski sistem ranljiv. Res je, da bo jutrišnja tekma nekaj povsem drugačnega, ampak zakaj ne bi znova presenetili?" Je marčevsko zmago Slovenije v Ljubljani komentiral Gnezda Čerin.