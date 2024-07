Sprva navdušil, nato pa z neokusno gesto zgrozil svet

Nato pa je po dolgi podaji iz avta branilca Kyla Walkerja z genialnimi škarjicami zablestel nihče drug kot zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham , ki je s to potezo bržkone rešil službo vse bolj kritiziranemu aktualnemu selektorju Treh levov Garethu Southgatu . Do tu vse lepo in prav, a to, kar si je eden od najboljših nogometašev na svetu privoščil ob proslavi zadetka, mu zagotovo ne služi na čast. Po svetovnem spletu je namreč zelo hitro zaokrožil posnetek, kako Bellingham z dlanmi kaže v smeri mednožja, kar je zgrozilo številne ljubiteljice in ljubitelje igre z okroglim usnjem.

Predvsem pa je omenjena neokusna gesta razjezila Slovake, ki so bili prepričani, da je bila ta Bellinghamova reakcija ob izjemnem zadetku namenjena prav njim. Izvrstni vezist je po koncu obračuna sicer hitel pojasnjevati, da to v nobenem trenutku ni bil znak nespoštovanja do tekmeca, ki se je večji del obračuna krčevito branil.

"Gre za interno šalo, gesta pa je bila namenjena skupini mojih prijateljev, ki so me prišli podpreti na tekmo. Spoštujem slovaško reprezentanco in način, kako se nam je upirala skozi večji del obračuna v Gelsenkirchnu. Bodite prepričani, da ne obstaja nobeno drugo pojasnilo, to je edina resnica," je pojasnil Bellingham.