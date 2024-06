Srbi na derbi s Slovenci brez Kostića

Srbski nogometaš Filip Kostić je zaradi poškodbe kolena že končal evropsko prvenstvo in ne bo igral v preostalem delu turnirja v Nemčiji, so potrdili v srbski reprezentanci. Naslednja tekma Srbe čaka ravno proti Sloveniji. Filip Kostić si je pred dvema dnevoma na tekmi prvega kroga skupine C EP proti Angliji poškodoval koleno.