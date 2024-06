Tadić si bo prizadeval upravičiti status samooklicanega najboljšega igralca Srbije

OGLAS

Srbija bo nekoliko oslabljena, potem ko je prvenstvo v Nemčiji zaradi poškodbe že končal Filip Kostić, so pa v srbskem taboru umirili strasti po kratkem stiku med selektorjem Draganom Stojkovićem in kapetanom Dušanom Tadićem.

Dvoboj Slovencev in Srbov bo gostila Allianz Arena, na kateri bo prostora za 70.000 gledalcev. Sodili ga bodo Romuni Istvan Kovacs, Vasile Marinescu in Mihai Ovidiu Artene.

Poudarjajo, da je vzdušje izvrstno. Za mnoge pa je bila izvrstna tekma teh dveh reprezentanc – srbska je takrat tekmovala še kot ZR Jugoslavija – na EP 2000, ko se je v Charleroiju končala s 3:3 po slovenskem vodstvu s 3:0. Če so bili Srbi takrat v nesporni vlogi favorita, so tokrat pri napovedih nekoliko previdnejši. Pravijo, da Slovenija sicer nima takšnih svetovnih zvezdnikov kot Anglija, proti kateri je Srbija izgubila uvodno tekmo na tem EP z 0:1, a da jo krasi izjemen ekipni duh, disciplina in borbenost ter "sijajni trener Matjaž Kek".

Dušan Tadić FOTO: AP icon-expand

"Slovenija je dobra ekipa z odličnimi posamezniki. Zelo je kompaktna. Mislim, da bo tekma proti njej težja kot proti Angliji. Ta je bila favorit proti nam in nam je bilo v tem pogledu lažje. Proti Sloveniji pa je zmaga nujna," je srbskim medijem pred odhodom v München povedal branilec Nikola Milenković. Zmaga pa je v mislih tudi slovenskih nogometašev, saj bi ta zanje pomenila skoraj zagotovo uvrstitev v izločilne boje.

Srbija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 33. mestu, Slovenija je 57. Slednja je proti Srbiji in njenim predhodnicam (ZR Jugoslavija, Srbija in Črna gora) doslej igrala osem tekem, ima eno zmago, en poraz, šestkrat pa se je z njo razšla brez zmagovalca. Povprečje na teh znaša tri gole na tekmo, na zadnjih dveh, v Ligi narodov pred dvema letoma, je padlo kar devet zadetkov. Za te bosta v četrtek pri Sloveniji najbolj skrbela Benjamin Šeško in Andraž Šporar, slovenska obramba pa bo morala paziti predvsem na močna Aleksandra Mitrovića in Dušana Vlahovića.

Dragan Stojković FOTO: AP icon-expand

Srbska igra pa bo v marsičem odvisna prav od že omenjenega Tadića, ki si bo prizadeval upravičiti status samooklicanega najboljšega igralca srbske izbrane vrste, in Sergeja Milinkovića-Savića. Slednji je s 30 milijoni na Transfermarktu drugi najvrednejši srbski reprezentant za Vlahovićem, ki je s 65 milijoni vreden 15 milijonov več kot prvi Slovenec v tem pogledu Šeško. Skupaj je srbska reprezentanca vredna dobrih 300 milijonov evrov, slovenska pa dobrih 140 milijonov.

Dvoboj Slovenije in Srbije že dolgo žanje precej zanimanja, tako da si ga bodo ogledali številni navijači obeh reprezentanc. Če so Slovenci svoj rekord po številu iz Amsterdama na EP 2000 izboljšali že ob tekmi z Dansko v Stuttgartu, jih bo na Bavarskem še več. Ocena se giblje med 16.000 in 20.000, o podobni cifri (več kot 20.000) poročajo tudi srbski mediji za svoje navijače, kar so označili kar za "invazijo" na München.