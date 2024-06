Srbija v zadnji sekundi do točke proti fantastični Sloveniji

Remi z okusom poraza. Izjemna predstava, ki bi morala biti nagrajena s tremi točkami. Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva navijače navdušila z odlično predstavo in v 69. minuti povedla preko Žana Karničnika. Varovanci Matjaža Keka so se v končnici tekme osredotočili na obrambo, Srbija pa je prišla v zadnjem napadu na tekmi do izenačenja.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

















Slovenska reprezentanca je tekmo proti Srbiji otvorila veliko bolj pogumno kot prvi obračun proti Danski in si priigrala tudi prvo nevarno priložnost na tekmi. Iz roba kazenskega prostora je sprožil Adam Gnezda Čerin, srbski vratar Predrag Rajković pa je strel brez težav obranil. Pritisk Slovenije se je nadaljeval, v naslednji izjemni priložnosti pa se je znašel Jan Mlakar, ki žoge ni uspel spraviti za Rajkovićev hrbet. Pritisk slovenskih nogometašev smo spremljali tudi v nadaljevanju, proti vratom sta sprožila Mlakar in Timi Max Elšnik, oba strela pa je srbska obrambna vrsta blokirala. V 25. minuti je kot prvi porumenel Filip Mladenović, ki je z grobim prekrškom zaustavil Žana Karničnika.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

















Po dobre pol ure so prvič na obračunu zagrozili tudi Srbi, Aleksandar Mitrović pa žoge z glavo ni uspel poriniti za hrbet Jana Oblaka. Srbska priložnost pa na slovensko moralo ni vplivala, saj so bili varovanci Matjaža Keka nekaj minut kasneje za las oddaljeni od prvega zadetka. Z nekaj sreče je do strela prišel Elšnik in zadel vratnico, Andraž Šporar je nato zgrešil žogo, Benjamin Šeško pa odbitka ni uspel pospraviti v srbsko mrežo. V 42. minuti je do nove priložnosti prišel Mitrović, škofjeloška hobotnica pa se je izkazala z novo obrambo. Slovenski nogometaši in slovenski navijači so bili v prvem polčasu brez dvoma za razred boljši od srbskih, do spremembe začetnega rezultata pa kljub temu ni prišlo.

Statistika prvega polčasa tekme med Slovenijo in Srbijo. FOTO: Sofascore.com icon-expand

Slovenska reprezentanca je v drugi polčas krenila z nespremenjeno enajsterico, hitro pa začetku igre v nadaljevanju pa je Oblak še tretjič na tekmi dobil dvoboj z Mitrovićem. Napadalec Al Hilala se je v 51. minuti ob Karničniku ponovno znašel v priložnosti in z glavo meril previsoko. Ob izteku 58. minute so ponovno zapretili tudi Slovenci, Rajković pa se je po odličnem strelu Šeška izkazal z obrambo. Karničnik se je v 69. minuti izkazal z obrambnim vložkom in žogo potegnil na srbsko polovico. Desni bočni branilec Slovenije je nato zaposlil Elšnika in stekel v kazenski prostor, kjer je prejel podajo in žogo poslal v srbsko mrežo ter poskrbel za ekstazo, tako na tribunah, kot tudi pred vsemi televizorji v naši majhni državi.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





Srbija je bila vsega tri minute kasneje blizu izenačenja, slovenski junak Karničnik pa je Mitroviću blokiral strel in ob pomoči prečke ohranil nedotaknjeno mrežo. Varovanci Dragana Stojkovića so bili v nadaljevanju nevarni še preko Lazarja Samardžića in Veljka Birmančevića, slovenska obramba pa je še naprej uspešno zaustavljala srbske strele. Srbi so v končnici srečanja povsem izgubili živce in bili za svoje obnašanje nagrajeni z dvema rumenima kartonoma. Slovenci so se osredotočili na branjenje minimalne prednosti, zadnja priložnost na tekmi pa je posledično pripadla Srbom. V 95. minuti je bil po podaji iz kota v slovenskem kazenskem prostoru najvišji Luka Jović in z glavo žogo preusmeril v slovensko mrežo.

Statistika tekme Slovenija - Srbija FOTO: Sofascore.com icon-expand