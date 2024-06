'V igri je preveč nedoslednosti in slabe organizacije. Mi smo povprečna reprezentanca'

Proti Srbiji, ki tako kot Slovenci na EP nastopa prvič po letu 2000, je na deveti medsebojni tekmi Slovenija še sedmič igrala neodločeno, ekipi pa imata vsaka po eno zmago. A ta remi je glede na šokantni razplet dobesedno v zadnji sekundi tekme razžalostil slovenske nogometaše in javnost, na drugi strani pa je zadetek Luka Jovića Srbe zadržal med živimi. Navkljub remiju (1:1) pa so srbski mediji zelo kritični do podobe reprezentance na Euru v Nemčiji.

Luka Jović je z golom v poslednji sekundi obračuna s Slovenijo zadržal možnosti preboja v osmino finala Eura v Nemčiji. Navkljub srečnemu golu pa so bili mediji v komentarjih po tekmi precej neprizanesljivi do selektorja Dragana Stojkovića in njegovih varovancev.

Še več, prepričani so, da s takšno igro, predvsem tisto iz prvega polčasa, si preboja v izločilne boje niti ne zaslužijo. "Bil je to poljub sreče, ki si ga predvsem za predstavo v prvih 60 minutah tekme s Slovenijo niti nismo zaslužili," med drugim piše srbski Blic in poudarja, da igra orlov ni prepoznavna, predvsem pa ne takšna, kot so jo pričakovali in v taboru reprezentance tudi napovedovali.

"Kakovosti v ekipi je dovolj, toda navzven to ni videti kot dobro namazani stroj. Kolektivne igre ni, preveč je nedoslednosti v igri, preveč se igra po principu navdiha. Slovenija nam je v prvih 60 minutah odčitala lekcijo," še poudarja Blic, ki ne verjame, da lahko srbski reprezentanti v zadnjem krogu skupinskega dela uženejo Dance in se uvrstijo v osmino finala prvenstva v Nemčiji. "S takšno igro, kot smo jo prikazali v prvih polčasih tekem z Angleži in Slovenci, v izločilnih bojih nimamo kaj iskati."

Da tudi zadetek v izdihljajih tekme ne bo zmanjšal kritike na račun prezentacije orlov na travniku, je prepričan tudi Žurnal. "Resda smo se rešili in ostali v igri za osmino finala, toda ta srečni gol ne sme zmanjšati kritike na račun predstave nogometašev. Veliko je težav v igri, ki nikakor ne steče. Slaba organizacija, disciplina ... Resda je s strani lažje gledati in kritizirati, toda podoba srbske reprezentance je daleč od takšne, ko bi si jo želeli. Kakovost je neizpodbitna, prisotna sta tudi talent in želja, toda reprezentanca se zdi, kot da nima repa in glave," je prepričan Žurnal.

Beograjska Politika je šla dlje in se ukvarjala z imeni. S tem je odkrito kritizirala selektorja Dragana Stojkovića in njegovo kadrovanje ter sestavljanje udarne enajsterice na Euru. "Sprašujemo se, zakaj ni v prvem planu član Udineseja Lazar Samardžić, ki je prihodnost srbskega reprezentančnega nogometa. Verjetno zato, da večjo pozornost in minutažo dobivajo zvezdniki, kot so Dušan Tadić, Dušan Vlahović, Sergej Milinković Savić, Aleksandar Mitrović in drugi. Vidno je, da enostavno ne spadajo v reprezentanco," je prepričan Žurnal. Manj kritičen je bil Kurir, ki je poudarjal visok značaj reprezentance, ki se nikoli ne preda in je bila za vztrajnost nagrajena z zlatim golom Jovića, ki ohranja možnosti za napredovanje.

"Anglija z remijem proti Danski ni naredila nikomur usluge. Situacija v skupini C je zelo komplicirana in trenutno je Srbija v najslabšem položaju. A to se lahko hitro spremeni. Že zmaga proti danski nas pelje v osmino finala, zato je pomembno, da ekipa ostaja enotna. Za kritike bo čas po prvenstvu," zaključuje Kurir. Več kritike po remiju s Slovenci so zmogli pri beograjskem mediju B92.

"Če smo po prvi tekmi proti Angliji še varčevali s kritikami, saj je vendarle šlo za uvod v prvenstvo, pa je po drugi tekmi slika precej bolj jasna. Srbija ne igra modernega nogometa, Srbija se navkljub nespornemu velikemu talentu zelo muči in ne zbira točk, s katerimi bi opravičevala (slabo) igro na račun skupnega cilja. Ne kaže veliko tekmovalnosti, potrebne za turnirski sistem," je bil kritičen B92 in na koncu podal še zaključek ... "Lahko si lažemo, toda reprezentanca ne kaže nič več, kot kažejo povprečne evropske reprezentance. Mi pa bi radi bili veliki in se borili za velike stvari. Do konca je še ena tekma, tako da se ocene še lahko spremenijo, toda prave podlage za optimizem ni," zaključuje znani beograjski medij.

