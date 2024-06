Prednost Srbije? Izkušnje z velikih tekmovanj, igra z glavo

Zvezdniški napad z Aleksandrom Mitrovićem , Dušanom Vlahovićem in Dušanom Tadićem , ki bo začel od prve minute, bi moral biti dovolj za zmago proti varovancem Matjaža Keka , so prepričani v Srbiji.

Številni pa so pritisk pomembnih tekem in nenazadnje tudi osvajanja lovorik na reprezentančni ravni že izkusili v mlajših selekcijah. V nadaljevanju več o tem novinar Informerja Vladimir Tomković .

Navijači proti Sloveniji pričakujejo ... zmago Srbije. Ko smo se pogovarjali s približno 15 navijači na osrednjem trgu, so vsi brez zadržka rekli, da bo Srbija slavila. Upoštevati je treba, da so to navijači, ki ne analizirajo preveč in se ne ukvarjajo s podrobnostmi. Ampak splošno verjamejo, da je to tekma, na kateri mora Srbija iskati tri točke. Potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo proti Dancem.

Glavna prednost Srbije je ... napadalni dvojec, pričakuje se, da bosta začela Mitrović in Vlahović. Zelo težko ju bo kriti, tudi Angleži so imeli težave z njima, čeprav so bili veliki favoriti. Priložnost vidim tudi v igri z glavo, ob predložkih, kotih in prostih strelih. Poleg obeh napadalcev je tudi še Sergej Milinković-Savić, ki je fantastičen v igri z glavo.

Po drugi strani večji del ekipe sestavljajo nogometaši, ki so v mlajših kategorijah osvojili evropsko (U19 leta 2013) oziroma svetovno prvenstvo (U20 leta 2015). So nogometaši s prirojeno zmagovalno mentaliteto. Mislim, da bo prej ali slej prišla do izraza. Vidi se, da imajo ogromno željo in da jih porazi bolijo.

To je nekaj, česar prejšnje generacije morda niso imele. Imam občutek, da so željni priznanja celotne nacije. Želijo se dokazati. Mislim, da se jih kritike navijačev veliko bolj dotaknejo kot v prejšnjih letih.