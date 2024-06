Oblak, Šeško in druščina so že v Stuttgartu

Ko je uradni avtobus Eura 2024, na katerem je pisalo Slovenia, zapeljal pred hotel v samem središču Stuttgarta, so se zaslišali navdušeni vzkliki. Navdušenje se je stopnjevalo, ko so z avtobusa drug za drugim začeli korakati nogometaši, ki so po več kot 20 letih slovenske navijače znova zvabili v svet na veliko tekmovanje.

Slovenski navijači se že ves dan zbirajo v Stuttgartu, saj našo nogometno reprezentanco v nedeljo ob 18. uri čaka uvodni obračun evropskega prvenstva, ko jim bo nasproti stala močna Danska.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





Reprezentanti so v Nemčijo sicer odleteli že v torek, vendar je njihova pripravljalna baza veliko severneje, v Wuppertalu, ki je oddaljen nekaj ur vožnje. Oziroma kratek skok z letalom, ki so ga uporabili tudi oni. Malo pred 19. uro jih je avtobus z letališča pripeljal pred hotel v samem središču Stuttgarta, kjer so jim hotelski delavci naredili špalir.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert









Na drugi strani varnostne ograje pa so stali nogometni navdušenci, in to ne le slovenski. Ti so prišli predvsem zaradi dvojice, ki ima tudi svetovni sloves: Jana Oblaka (Atletico Madrid) in Benjamina Šeška (Leipzig).

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert









Skupina slovenskih navijačev je na ograjo izobesila tudi slovensko zastavo, navdušeni so skandirali nogometašem, ki so drug za drugim stopali z avtobusa. Vsakega posebej je pozdravil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. Nekateri nogometaši so se tudi ustavili in podelili avtograme oziroma podpisali kartice Eura, ki so jim jih molili presrečni navijači.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert





